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Спикер парламента Грузии отправился из Брюсселя в Люксембург
Спикер парламента Грузии отправился из Брюсселя в Люксембург
Sputnik Грузия
Ранее Папуашвили заявил, что проведет в Брюсселе и Люксенбурге ряд встреч для борьбы с дезинформацией и ложными нарративами, которые распространяют в ЕС в... 23.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в Люксембург, сообщила пресс-служба законодательного органа. Папуашвили прибудет в Люксембург из Бельгии, которую, в свою очередь, посетил 22 сентября. В рамках визита спикер парламента провел встречи с председателями Сената и Палаты представителей Федерального парламента Бельгии. В рамках визита запланированы встречи председателя парламента Грузии со спикером Палаты депутатов Великого герцогства Люксембург в формате тет-а-тет и в расширенном составе. В состав делегации во главе с Папуашвили входят председатель Комитета парламента Грузии по иностранным делам Николоз Самхарадзе, председатель Комитета по европейской интеграции Леван Махашвили и председатель Комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили. Ранее Папуашвили заявил, что проведет в Брюсселе и Люксенбурге ряд встреч для борьбы с дезинформацией и ложными нарративами, которые распространяют в ЕС в отношении Грузии. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ на это 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры в отношении официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. 6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, политика, тбилиси, люксембург, брюссель, шалва папуашвили, ираклий кобахидзе, еврокомиссия
Спикер парламента Грузии отправился из Брюсселя в Люксембург
Ранее Папуашвили заявил, что проведет в Брюсселе и Люксенбурге ряд встреч для борьбы с дезинформацией и ложными нарративами, которые распространяют в ЕС в отношении Грузии
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отправился с официальным визитом в Люксембург, сообщила пресс-служба законодательного органа.
Папуашвили прибудет в Люксембург из Бельгии, которую, в свою очередь, посетил 22 сентября. В рамках визита спикер парламента провел встречи с председателями Сената и Палаты представителей Федерального парламента Бельгии.
В рамках визита запланированы встречи председателя парламента Грузии со спикером Палаты депутатов Великого герцогства Люксембург в формате тет-а-тет и в расширенном составе.
В состав делегации во главе с Папуашвили входят председатель Комитета парламента Грузии по иностранным делам Николоз Самхарадзе, председатель Комитета по европейской интеграции Леван Махашвили и председатель Комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили.
Ранее Папуашвили заявил, что проведет в Брюсселе и Люксенбурге ряд встреч для борьбы с дезинформацией и ложными нарративами, которые распространяют в ЕС в отношении Грузии.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них — преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ на это 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры в отношении официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России