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Тбилиси примет чемпионат мира по парадзюдо
Тбилиси примет чемпионат мира по парадзюдо
Sputnik Грузия
Титул чемпиона мира будут защищать Георгий Калдани, Звиад Гогочури и Саба Багдавадзе 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T17:33+0400
2026-09-23T17:33+0400
2026-09-23T17:33+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Чемпионат мира по парадзюдо пройдет в Тбилиси 25-27 сентября, сообщили в Федерации дзюдо Грузии. Турнир состоится в "Хуалинг Плазе", участие в нем примут более 300 параспортсменов. Сборная Грузии выступит на соревнованиях в сильнейшем составе. Категория слабовидящих спортсменов (J2): Георгий Калдани – до 70 кг, Зураб Зурабиани – до 70 кг, Леван Гугава – до 81 кг, Бачуки Шелия – до 81 кг. Категория незрячих спортсменов (J1): Георгий Гамджашвили – до 70 кг, Гурам Апциаури – до 70 кг, Саба Багдавадзе – до 81 кг, Лука Хараишвили – до 81 кг, Георгий Беридзе – до 95 кг, Рамин Кипшидзе – свыше 95 кг. 25 и 26 сентября пройдут индивидуальные соревнования, а 27 сентября – командные. Титул чемпиона мира будут защищать Георгий Калдани, Звиад Гогочури и Саба Багдавадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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георгий беридзе, звиад гогочури, тбилиси, спорт, грузия, новости
георгий беридзе, звиад гогочури, тбилиси, спорт, грузия, новости
Тбилиси примет чемпионат мира по парадзюдо
Титул чемпиона мира будут защищать Георгий Калдани, Звиад Гогочури и Саба Багдавадзе
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Чемпионат мира по парадзюдо пройдет в Тбилиси 25-27 сентября, сообщили в Федерации дзюдо Грузии.
Турнир состоится в "Хуалинг Плазе", участие в нем примут более 300 параспортсменов. Сборная Грузии выступит на соревнованиях в сильнейшем составе.
Категория слабовидящих спортсменов (J2): Георгий Калдани – до 70 кг, Зураб Зурабиани – до 70 кг, Леван Гугава – до 81 кг, Бачуки Шелия – до 81 кг.
Категория незрячих спортсменов (J1): Георгий Гамджашвили – до 70 кг, Гурам Апциаури – до 70 кг, Саба Багдавадзе – до 81 кг, Лука Хараишвили – до 81 кг, Георгий Беридзе – до 95 кг, Рамин Кипшидзе – свыше 95 кг.
25 и 26 сентября пройдут индивидуальные соревнования, а 27 сентября – командные.
Титул чемпиона мира будут защищать Георгий Калдани, Звиад Гогочури и Саба Багдавадзе.