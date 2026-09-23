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Тбилиси примет чемпионат мира по парадзюдо
Тбилиси примет чемпионат мира по парадзюдо
Sputnik Грузия
Титул чемпиона мира будут защищать Георгий Калдани, Звиад Гогочури и Саба Багдавадзе 23.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Чемпионат мира по парадзюдо пройдет в Тбилиси 25-27 сентября, сообщили в Федерации дзюдо Грузии. Турнир состоится в "Хуалинг Плазе", участие в нем примут более 300 параспортсменов. Сборная Грузии выступит на соревнованиях в сильнейшем составе. Категория слабовидящих спортсменов (J2): Георгий Калдани – до 70 кг, Зураб Зурабиани – до 70 кг, Леван Гугава – до 81 кг, Бачуки Шелия – до 81 кг. Категория незрячих спортсменов (J1): Георгий Гамджашвили – до 70 кг, Гурам Апциаури – до 70 кг, Саба Багдавадзе – до 81 кг, Лука Хараишвили – до 81 кг, Георгий Беридзе – до 95 кг, Рамин Кипшидзе – свыше 95 кг. 25 и 26 сентября пройдут индивидуальные соревнования, а 27 сентября – командные. Титул чемпиона мира будут защищать Георгий Калдани, Звиад Гогочури и Саба Багдавадзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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георгий беридзе, звиад гогочури, тбилиси, спорт, грузия, новости
георгий беридзе, звиад гогочури, тбилиси, спорт, грузия, новости

Тбилиси примет чемпионат мира по парадзюдо

17:33 23.09.2026
© Georgian Paralympic CommitteeГрузинский парадзюдоист Георгий Калдани
Грузинский парадзюдоист Георгий Калдани - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2026
© Georgian Paralympic Committee
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Титул чемпиона мира будут защищать Георгий Калдани, Звиад Гогочури и Саба Багдавадзе
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Чемпионат мира по парадзюдо пройдет в Тбилиси 25-27 сентября, сообщили в Федерации дзюдо Грузии.
Турнир состоится в "Хуалинг Плазе", участие в нем примут более 300 параспортсменов. Сборная Грузии выступит на соревнованиях в сильнейшем составе.
Категория слабовидящих спортсменов (J2): Георгий Калдани – до 70 кг, Зураб Зурабиани – до 70 кг, Леван Гугава – до 81 кг, Бачуки Шелия – до 81 кг.
Категория незрячих спортсменов (J1): Георгий Гамджашвили – до 70 кг, Гурам Апциаури – до 70 кг, Саба Багдавадзе – до 81 кг, Лука Хараишвили – до 81 кг, Георгий Беридзе – до 95 кг, Рамин Кипшидзе – свыше 95 кг.
25 и 26 сентября пройдут индивидуальные соревнования, а 27 сентября – командные.
Титул чемпиона мира будут защищать Георгий Калдани, Звиад Гогочури и Саба Багдавадзе.
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