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Топурия и Двалишвили в десятке лучших бойцов в рейтинге UFC

Топурия и Двалишвили в десятке лучших бойцов в рейтинге UFC

Sputnik Грузия

Первое место сохраняет действующий чемпион полусреднего веса россиянин Ислам Махачев 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T23:00+0400

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мераб двалишвили

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские бойцы Илия Топурия и Мераб Двалишвили занимают пятое и девятое место в обновленном рейтинге UFC среди бойцов всех весовых категорий (P4P). После мероприятия в Лос-Анджелесе самая влиятельная организация в смешанных единоборствах обновила рейтинг. Первое место сохраняет действующий чемпион полусреднего веса (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев. На втором месте – Александр Волкановский, представляющий Австралию. Замыкает тройку американец Джастин Гейджи. По итогам 2025 года Топурия возглавлял рейтинг P4P, а Двалишвили занимал третью строчку. В начале сентября Топурия объявил о своем возвращении. 29-летний боец в последний раз выходил в октагон 15 июня на турнире в Белом доме, где проиграл Джастину Гейджи и уступил ему пояс чемпиона легкого дивизиона (до 70 кг). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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мераб двалишвили, ufc , илья топурия, австралия, лос-анджелес, спорт, новости, грузия