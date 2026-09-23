https://sputnik-georgia.ru/20260923/topuriya-i-dvalishvili-v-desyatke-luchshikh-boytsov-v-reytinge-ufc-300732348.html
Топурия и Двалишвили в десятке лучших бойцов в рейтинге UFC
Топурия и Двалишвили в десятке лучших бойцов в рейтинге UFC
Sputnik Грузия
Первое место сохраняет действующий чемпион полусреднего веса россиянин Ислам Махачев 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T23:00+0400
2026-09-23T23:00+0400
2026-09-23T23:00+0400
мераб двалишвили
ufc
илья топурия
австралия
лос-анджелес
спорт
новости
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1f/296465188_0:151:797:599_1920x0_80_0_0_dd954a0a8a05a081b1d9df60dd855b7f.jpg
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские бойцы Илия Топурия и Мераб Двалишвили занимают пятое и девятое место в обновленном рейтинге UFC среди бойцов всех весовых категорий (P4P). После мероприятия в Лос-Анджелесе самая влиятельная организация в смешанных единоборствах обновила рейтинг. Первое место сохраняет действующий чемпион полусреднего веса (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев. На втором месте – Александр Волкановский, представляющий Австралию. Замыкает тройку американец Джастин Гейджи. По итогам 2025 года Топурия возглавлял рейтинг P4P, а Двалишвили занимал третью строчку. В начале сентября Топурия объявил о своем возвращении. 29-летний боец в последний раз выходил в октагон 15 июня на турнире в Белом доме, где проиграл Джастину Гейджи и уступил ему пояс чемпиона легкого дивизиона (до 70 кг). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
австралия
лос-анджелес
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0c/1f/296465188_0:76:797:673_1920x0_80_0_0_af97c545f7f2885a878f38c6885e0b0c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мераб двалишвили, ufc , илья топурия, австралия, лос-анджелес, спорт, новости, грузия
мераб двалишвили, ufc , илья топурия, австралия, лос-анджелес, спорт, новости, грузия
Топурия и Двалишвили в десятке лучших бойцов в рейтинге UFC
Первое место сохраняет действующий чемпион полусреднего веса россиянин Ислам Махачев
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские бойцы Илия Топурия и Мераб Двалишвили занимают пятое и девятое место в обновленном рейтинге UFC среди бойцов всех весовых категорий (P4P).
После мероприятия в Лос-Анджелесе самая влиятельная организация в смешанных единоборствах обновила рейтинг. Первое место сохраняет действующий чемпион полусреднего веса (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев.
На втором месте – Александр Волкановский, представляющий Австралию. Замыкает тройку американец Джастин Гейджи.
По итогам 2025 года Топурия возглавлял рейтинг P4P, а Двалишвили занимал третью строчку.
В начале сентября Топурия объявил о своем возвращении. 29-летний боец в последний раз выходил в октагон 15 июня на турнире в Белом доме, где проиграл Джастину Гейджи и уступил ему пояс чемпиона легкого дивизиона (до 70 кг).