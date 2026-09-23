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Вспышка норовируса в детсадах Тбилиси: обнародованы новые данные проверки
Вспышка норовируса в детсадах Тбилиси: обнародованы новые данные проверки
Sputnik Грузия
Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера 23.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-23T16:07+0400
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2026-09-23T16:07+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Агентство продовольствия проверило уже 81 образец, взятый из детских садов Тбилиси, где ранее произошла вспышка норовируса — нарушений не выявлено, говорится в сообщении ведомства. Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов 17 сентября. По данным NCDC, лабораторные исследования показали, что наиболее вероятной причиной подавляющего большинства случаев был норовирус. "На этом этапе проведенные лабораторные исследования на показатель безопасности продовольствия не подтвердили нарушения по 81 образцу", — говорится в сообщении Агентства. Всего Агентству предстоит проверить 502 образца. Инспекторы проверяют пищеблоки детских садов, а также предприятия, производящие и поставляющие продукты питания. Кроме того, в детских садах введен особый режим дезинфекции. Следственная служба Минфина Грузии 18 сентября начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как стало известно, что в 20 детских садах Тбилиси, на третий день после начала учебного процесса, отравились воспитанники, в том числе один воспитатель. Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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детский сад, грузия, новости, общество, тбилиси
детский сад, грузия, новости, общество, тбилиси
Вспышка норовируса в детсадах Тбилиси: обнародованы новые данные проверки
Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Агентство продовольствия проверило уже 81 образец, взятый из детских садов Тбилиси, где ранее произошла вспышка норовируса — нарушений не выявлено, говорится в сообщении ведомства.
Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов 17 сентября. По данным NCDC, лабораторные исследования показали, что наиболее вероятной причиной подавляющего большинства случаев был норовирус.
"На этом этапе проведенные лабораторные исследования на показатель безопасности продовольствия не подтвердили нарушения по 81 образцу", — говорится в сообщении Агентства.
Всего Агентству предстоит проверить 502 образца. Инспекторы проверяют пищеблоки детских садов, а также предприятия, производящие и поставляющие продукты питания. Кроме того, в детских садах введен особый режим дезинфекции.
Следственная служба Минфина Грузии 18 сентября начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как стало известно, что в 20 детских садах Тбилиси, на третий день после начала учебного процесса, отравились воспитанники, в том числе один воспитатель.
Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера.