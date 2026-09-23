https://sputnik-georgia.ru/20260923/vtorym-shansom-postupleniya-v-vuzy-gruzii-vospolzovalis-1-242-cheloveka-kto-postupil-300749805.html

Вторым шансом поступления в вузы Грузии воспользовались 1 242 человека: кто поступил

Вторым шансом поступления в вузы Грузии воспользовались 1 242 человека: кто поступил

Sputnik Грузия

Из 1 715 абитуриентов, зарегистрировавшихся для участия в дополнительном этапе, в учебные заведения поступили 1 242 человека 23.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-23T17:56+0400

2026-09-23T17:56+0400

2026-09-23T17:56+0400

общество

грузия

новости

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/07/0b/279450598_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_2db567a1b63a8c089cc3fe5d96165197.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. В результате дополнительного этапа зачисления абитуриентов в вузы смогли поступить 1 242 человека, сообщили в Национальном центре экзаменов и оценок Грузии.Всего право на второй шанс было у 4 010 абитуриентов, из которых зарегистрировались лишь 1 715, а 1 242 человека смогли поступить в вузы.При этом 818 поступили на бакалавриат, из которых 312 были зачислены в государственные вузы, а 506 – в частные.В профучилища поступили 408 человек, из которых 244 – в государственные, а 164 – в частные.Как заявили в Минобразования, абитуриенты не смогли поступить в вузы во время основного этапа ЕНЭ из-за неправильного выбора программ и высокой конкуренции и во второй раз могли выбрать любое количество желаемых образовательных программ.Участвовать в дополнительном зачислении смогли те из них, кто преодолел минимальный порог по всем предметам, но не получил права на зачисление. Также зарегистрироваться смогли те, кто не преодолел порог по всем предметам для вузов, но преодолел установленный порог для профессиональных образовательных программ.Всего экзамены сдавали 39 689 абитуриентов, из которых 3 744 не сдали экзамены, 1 795 не поступили из-за высокой конкуренции, 17 862 поступили в государственные вузы на программы бакалавриата, 1 322 – в профтехучилища, а 1 495 – на программу, предназначенную для этнических меньшинств. Остальные поступили в частные вузы и будут учиться платно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

общество, грузия, новости