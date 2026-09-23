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Жителя Тбилиси уличили в подделке грузинского коньяка

Жителя Тбилиси уличили в подделке грузинского коньяка

Sputnik Грузия

Во время обыска правоохранители изъяли 97 бутылок поддельного коньяка известных грузинских марок 23.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сотрудники полиции предъявили обвинение жителю Тбилиси, который подделывал грузинский коньяк известных марок, говорится в сообщении Следственной службы Министерства финансов Грузии.Следствие установило, что обвиняемый изготовил у себя дома из спирта и добавок 97 бутылок коньяка марок SARAJISHVILI, ASKANELI и ASKANELI V.S.O.P.Весь поддельный товар был изъят во время обыска. Обвиняемому грозит от одного года до трех лет лишения свободы по статье "Фальсификация". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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