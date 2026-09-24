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Бочоришвили: Грузия заинтересована в том, чтобы стать председателем ОБСЕ в 2027 году

Бочоришвили: Грузия заинтересована в том, чтобы стать председателем ОБСЕ в 2027 году

Sputnik Грузия

Кандидатуре Грузии на председательство в ОБСЕ был посвящен прием для представителей государств – участников организации в Нью-Йорке 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузия заинтересована в том, чтобы стать председателем ОБСЕ в 2027 году, и готова сотрудничать со всеми государствами, заявила вице-премьер, глава министерства иностранных дел Мака Бочоришвили в Нью-Йорке.В рамках Недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД Мака Бочоришвили провела прием для представителей государств – участников ОБСЕ. Мероприятие было посвящено кандидатуре Грузии на пост председателя ОБСЕ в 2027 году. Вице-премьер также выступила перед гостями.Как отметила глава МИД, Грузия уже подала заявку на председательство в ОБСЕ в 2027 году и рассчитывает на поддержку."Нам не нужно напоминать вам, что безопасность Европы находится под огромным давлением, а коммуникация и сотрудничество сегодня важны как никогда. Грузия имеет опыт взаимодействия с этой организацией. Мы понимаем значение суверенитета, которое важно для каждого государства – участника ОБСЕ", – отметила Бочоришвили.По ее словам, диалог, мирное урегулирование конфликтов, уважение международных норм и права, а также выполнение обязательств являются основой безопасности."Эти принципы важны для всех государств-участников. Мы также понимаем, что поиск путей мирного урегулирования конфликтов требует целеустремленности, терпения и политической смелости", – добавила Бочоришвили.Ранее в рамках сессии Генассамблеи ООН премьер Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с вице-президентом Швейцарии, министром иностранных дел и действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом. Стороны обсудили отношения между Грузией и Швейцарией, возможности дальнейшего углубления сотрудничества, а также взаимодействие Грузии с ОБСЕ.Стороны также обсудили предстоящий в октябре визит Кассиса в Грузию в качестве действующего председателя ОБСЕ.На встрече было отмечено, что Грузия остается конструктивным и ответственным государством – участником ОБСЕ, поддерживает диалог и уважает принципы международного права.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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