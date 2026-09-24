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Четырех человек задержали за попытку тайком пробраться в Грузию из Турции

Четырех человек задержали за попытку тайком пробраться в Грузию из Турции

Sputnik Грузия

Трое задержанных пересекли границу пешком в обход погранпункта, еще один въехал в Грузию, спрятавшись в грузовике 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T20:55+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Пограничники задержали четырех человек за незаконное пересечение грузино-турецкой границы, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным следствия, трое обвиняемых в обход погранично-пропускного пункта пешком проникли в Грузию из Турции, а один въехал в Грузию, спрятавшись в грузовике.Теперь трем задержанным грозит до пяти лет лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии группой лиц, а один из них был сразу же депортирован в Турцию.Гражданство обвиняемых пограничная полиция не сообщает.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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