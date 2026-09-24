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ЕБРР повысил прогноз роста экономики Грузии до 6,5%
ЕБРР повысил прогноз роста экономики Грузии до 6,5%
Sputnik Грузия
На пересмотр прогноза роста экономики повлияло, что реальный ВВП вырос примерно на 7,9% в годовом исчислении в первом полугодии 2026 года 24.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-24T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста экономики Грузии до 6,5% на основании показателей страны за первое полугодие. ЕБРР прогнозировал, что экономика Грузии в 2026 году вырастет до 6%, а в 2027 году – до 5%. На пересмотр прогноза роста экономики повлияло, что реальный ВВП вырос примерно на 7,9% в годовом исчислении в первом полугодии 2026 года, при этом темпы роста замедлились с 9% в первом квартале до 7% во втором. Риски снижения связаны с напряженностью в отношениях с ЕС и влиянием конфликта на Ближнем Востоке на доходы от туризма и стоимость энергии. ЕБРР указывает, что рост экономики Грузии в первом полугодии был широкомасштабным, при этом основными факторами роста стали информационные и коммуникационные услуги, обрабатывающая промышленность, транспорт и хранение, а также финансовая и страховая деятельность, в то время как доходы от туризма снизились на 2% в годовом исчислении. ЕБРР отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке оказал давление на экономику Восточной Европы и Кавказа, однако Армения и Грузия сохранили устойчивый, широкомасштабный рост, несмотря на инфляцию, превышающую целевые показатели центрального банка. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года составил 7,9%. Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, ближний восток, армения, европейский банк реконструкции и развития
экономика, грузия, новости, ближний восток, армения, европейский банк реконструкции и развития
ЕБРР повысил прогноз роста экономики Грузии до 6,5%
На пересмотр прогноза роста экономики повлияло, что реальный ВВП вырос примерно на 7,9% в годовом исчислении в первом полугодии 2026 года
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста экономики Грузии до 6,5% на основании показателей страны за первое полугодие.
ЕБРР прогнозировал, что экономика Грузии в 2026 году вырастет до 6%, а в 2027 году – до 5%.
"Прогнозируется рост реального ВВП на 6,5% в 2026 году и на 5,5% в 2027 году, при этом крупные инвестиционные проекты в сфере недвижимости, связи и возобновляемой энергетики представляют собой дальнейший потенциал роста", – говорится в отчете международного финансового института.
На пересмотр прогноза роста экономики повлияло, что реальный ВВП вырос примерно на 7,9% в годовом исчислении в первом полугодии 2026 года, при этом темпы роста замедлились с 9% в первом квартале до 7% во втором.
Риски снижения связаны с напряженностью в отношениях с ЕС и влиянием конфликта на Ближнем Востоке на доходы от туризма и стоимость энергии.
ЕБРР указывает, что рост экономики Грузии в первом полугодии был широкомасштабным, при этом основными факторами роста стали информационные и коммуникационные услуги, обрабатывающая промышленность, транспорт и хранение, а также финансовая и страховая деятельность, в то время как доходы от туризма снизились на 2% в годовом исчислении.
ЕБРР отмечает, что конфликт на Ближнем Востоке оказал давление на экономику Восточной Европы и Кавказа, однако Армения и Грузия сохранили устойчивый, широкомасштабный рост, несмотря на инфляцию, превышающую целевые показатели центрального банка.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", средний показатель реального роста ВВП в июле 2026 года составил 8%, а средний показатель реального роста экономики в январе-июле 2026 года составил 7,9%.
Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году – 11%, в 2023 году – 7,8%, в 2024 году – 9,7%, а в 2025 году – 7,5%.