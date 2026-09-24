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Грузия, Китай и Средний коридор: замминистра о развитии транспортных связей

Грузия, Китай и Средний коридор: замминистра о развитии транспортных связей

Sputnik Грузия

До 2032 года Грузия планирует инвестировать около 7 миллиардов долларов в стратегическую транспортную инфраструктуру 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T14:54+0400

2026-09-24T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузия готова активизировать сотрудничество с Китаем и другими странами – участницами проекта "Средний коридор" для повышения его конкурентоспособности, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани, выступая на министерском форуме в рамках Глобального форума по устойчивому транспорту в Китае.В последние годы Грузия активно развивает внутреннюю логистику, заявляя о планах инвестировать около 7 миллиардов долларов в стратегическую транспортную инфраструктуру до 2032 года. В числе масштабных проектов – модернизация железной дороги, завершение строительства сети скоростных автомагистралей, включая коридор Восток-Запад, и строительство глубоководного порта Анаклия. Эти шаги направлены на удвоение пропускной способности морских и железнодорожных сетей страны для закрепления за Грузией статуса ключевого транспортного звена Среднего коридора.По ее словам, инвестиции в инфраструктуру и международное сотрудничество должны обеспечить более быстрые, эффективные и надежные транспортные связи, а также создать новые экономические возможности для всего региона.Иоселиани отметила, что благодаря масштабным инфраструктурным проектам Грузия еще больше укрепляет свою роль в транспортной системе, связывающей Европу и Азию."Кроме того, стратегическое положение Грузии на Черном море открывает восьми странам широкого региона, не имеющим выхода к морю, доступ к международным морским маршрутам. Именно поэтому для нас особенно важны безопасность, эффективность, надежность и предсказуемость транспортных связей, проходящих через Грузию", – заявила Иоселиани.Выступая на форуме, замминистра отметила, что для Грузии развитие устойчивого транспорта означает создание современной и эффективной транспортной системы, которая будет способствовать экономическому росту и долгосрочному развитию страны. По ее словам, именно этот подход отражен в 10-летнем плане развития транспорта Грузии, что также полностью соответствует Целям устойчивого развития ООН.Как отметила Иоселиани, наряду с развитием инфраструктуры Грузия уделяет особое внимание эффективному функционированию транспортной системы, цифровой трансформации и упрощению пограничных процедур. В этом направлении страна развивает морскую систему "единого окна" (Maritime Single Window), осуществляет оцифровку транспортных документов и работает над улучшением обмена данными между границами."В этом направлении мы уже имеем конкретные результаты – сокращается транзитное время и продолжительность процедур, повышается эффективность транспортной системы и улучшается доступ к рынкам", – заявила замминистра.По ее словам, цель правительства – чтобы благодаря текущим инвестициям в инфраструктуру и дальнейшему углублению международного сотрудничества этот прогресс продолжался и в будущем, принося еще более ощутимые результаты как для Грузии, так и для всего региона.Иоселиани также подчеркнула, что создание механизмов координации на министерском и рабочем уровнях в рамках Среднего коридора выведет сотрудничество на новый этап и будет способствовать более тесной и эффективной координации между странами-участницами коридора.Средний коридорМаршрут Среднего коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о расширении трехстороннего и регионального сотрудничества, а также о развитии потенциала Среднего коридора Восток–Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения Грузии в этот транспортный маршрут.После этого Грузия стала одним из активных участников развития Среднего коридора, последовательно наращивая свой транзитный потенциал.Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики страны, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и Европейским союзом. Для усиления этой роли в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству участков автомагистрали Восток–Запад, соединяющей Азию и Европу через территорию Грузии, а также по строительству первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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