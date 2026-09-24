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Грузия, Китай и Средний коридор: замминистра о развитии транспортных связей
Грузия, Китай и Средний коридор: замминистра о развитии транспортных связей
Sputnik Грузия
До 2032 года Грузия планирует инвестировать около 7 миллиардов долларов в стратегическую транспортную инфраструктуру 24.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-24T14:54+0400
2026-09-24T14:54+0400
2026-09-24T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузия готова активизировать сотрудничество с Китаем и другими странами – участницами проекта "Средний коридор" для повышения его конкурентоспособности, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани, выступая на министерском форуме в рамках Глобального форума по устойчивому транспорту в Китае.В последние годы Грузия активно развивает внутреннюю логистику, заявляя о планах инвестировать около 7 миллиардов долларов в стратегическую транспортную инфраструктуру до 2032 года. В числе масштабных проектов – модернизация железной дороги, завершение строительства сети скоростных автомагистралей, включая коридор Восток-Запад, и строительство глубоководного порта Анаклия. Эти шаги направлены на удвоение пропускной способности морских и железнодорожных сетей страны для закрепления за Грузией статуса ключевого транспортного звена Среднего коридора.По ее словам, инвестиции в инфраструктуру и международное сотрудничество должны обеспечить более быстрые, эффективные и надежные транспортные связи, а также создать новые экономические возможности для всего региона.Иоселиани отметила, что благодаря масштабным инфраструктурным проектам Грузия еще больше укрепляет свою роль в транспортной системе, связывающей Европу и Азию."Кроме того, стратегическое положение Грузии на Черном море открывает восьми странам широкого региона, не имеющим выхода к морю, доступ к международным морским маршрутам. Именно поэтому для нас особенно важны безопасность, эффективность, надежность и предсказуемость транспортных связей, проходящих через Грузию", – заявила Иоселиани.Выступая на форуме, замминистра отметила, что для Грузии развитие устойчивого транспорта означает создание современной и эффективной транспортной системы, которая будет способствовать экономическому росту и долгосрочному развитию страны. По ее словам, именно этот подход отражен в 10-летнем плане развития транспорта Грузии, что также полностью соответствует Целям устойчивого развития ООН.Как отметила Иоселиани, наряду с развитием инфраструктуры Грузия уделяет особое внимание эффективному функционированию транспортной системы, цифровой трансформации и упрощению пограничных процедур. В этом направлении страна развивает морскую систему "единого окна" (Maritime Single Window), осуществляет оцифровку транспортных документов и работает над улучшением обмена данными между границами."В этом направлении мы уже имеем конкретные результаты – сокращается транзитное время и продолжительность процедур, повышается эффективность транспортной системы и улучшается доступ к рынкам", – заявила замминистра.По ее словам, цель правительства – чтобы благодаря текущим инвестициям в инфраструктуру и дальнейшему углублению международного сотрудничества этот прогресс продолжался и в будущем, принося еще более ощутимые результаты как для Грузии, так и для всего региона.Иоселиани также подчеркнула, что создание механизмов координации на министерском и рабочем уровнях в рамках Среднего коридора выведет сотрудничество на новый этап и будет способствовать более тесной и эффективной координации между странами-участницами коридора.Средний коридорМаршрут Среднего коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о расширении трехстороннего и регионального сотрудничества, а также о развитии потенциала Среднего коридора Восток–Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения Грузии в этот транспортный маршрут.После этого Грузия стала одним из активных участников развития Среднего коридора, последовательно наращивая свой транзитный потенциал.Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики страны, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и Европейским союзом. Для усиления этой роли в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству участков автомагистрали Восток–Запад, соединяющей Азию и Европу через территорию Грузии, а также по строительству первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, экономика, грузия, китай, европа, турция, оон
Грузия, Китай и Средний коридор: замминистра о развитии транспортных связей
14:54 24.09.2026 (обновлено: 14:55 24.09.2026)
До 2032 года Грузия планирует инвестировать около 7 миллиардов долларов в стратегическую транспортную инфраструктуру
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузия готова активизировать сотрудничество с Китаем и другими странами – участницами проекта "Средний коридор" для повышения его конкурентоспособности, заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани, выступая на министерском форуме в рамках Глобального форума по устойчивому транспорту в Китае.
В последние годы Грузия активно развивает внутреннюю логистику, заявляя о планах инвестировать около 7 миллиардов долларов в стратегическую транспортную инфраструктуру до 2032 года. В числе масштабных проектов – модернизация железной дороги, завершение строительства сети скоростных автомагистралей, включая коридор Восток-Запад, и строительство глубоководного порта Анаклия. Эти шаги направлены на удвоение пропускной способности морских и железнодорожных сетей страны для закрепления за Грузией статуса ключевого транспортного звена Среднего коридора.
"Грузия готова продолжить работу вместе с Китаем и всеми странами, включенными в Средний коридор, для укрепления конкурентоспособности коридора", – заявила Иоселиани.
По ее словам, инвестиции в инфраструктуру и международное сотрудничество должны обеспечить более быстрые, эффективные и надежные транспортные связи, а также создать новые экономические возможности для всего региона.
Иоселиани отметила, что благодаря масштабным инфраструктурным проектам Грузия еще больше укрепляет свою роль в транспортной системе, связывающей Европу и Азию.
"Кроме того, стратегическое положение Грузии на Черном море открывает восьми странам широкого региона, не имеющим выхода к морю, доступ к международным морским маршрутам. Именно поэтому для нас особенно важны безопасность, эффективность, надежность и предсказуемость транспортных связей, проходящих через Грузию", – заявила Иоселиани.
Выступая на форуме, замминистра отметила, что для Грузии развитие устойчивого транспорта означает создание современной и эффективной транспортной системы, которая будет способствовать экономическому росту и долгосрочному развитию страны. По ее словам, именно этот подход отражен в 10-летнем плане развития транспорта Грузии, что также полностью соответствует Целям устойчивого развития ООН.
Как отметила Иоселиани, наряду с развитием инфраструктуры Грузия уделяет особое внимание эффективному функционированию транспортной системы, цифровой трансформации и упрощению пограничных процедур. В этом направлении страна развивает морскую систему "единого окна" (Maritime Single Window), осуществляет оцифровку транспортных документов и работает над улучшением обмена данными между границами.
"В этом направлении мы уже имеем конкретные результаты – сокращается транзитное время и продолжительность процедур, повышается эффективность транспортной системы и улучшается доступ к рынкам", – заявила замминистра.
По ее словам, цель правительства – чтобы благодаря текущим инвестициям в инфраструктуру и дальнейшему углублению международного сотрудничества этот прогресс продолжался и в будущем, принося еще более ощутимые результаты как для Грузии, так и для всего региона.
Иоселиани также подчеркнула, что создание механизмов координации на министерском и рабочем уровнях в рамках Среднего коридора выведет сотрудничество на новый этап и будет способствовать более тесной и эффективной координации между странами-участницами коридора.
Маршрут Среднего коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о расширении трехстороннего и регионального сотрудничества, а также о развитии потенциала Среднего коридора Восток–Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения Грузии в этот транспортный маршрут.
После этого Грузия стала одним из активных участников развития Среднего коридора, последовательно наращивая свой транзитный потенциал.
Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики страны, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и Европейским союзом. Для усиления этой роли в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству участков автомагистрали Восток–Запад, соединяющей Азию и Европу через территорию Грузии, а также по строительству первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе страны.