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Какие возможности и риски несет для Грузии развитие Среднего коридора?

Какие возможности и риски несет для Грузии развитие Среднего коридора?

Sputnik Грузия

Рост транзитной роли Грузии привлекает к стране внимание Китая, Евросоюза и США. Сможет ли Тбилиси извлечь выгоду из конкуренции крупных игроков и сохранить... 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T19:59+0400

2026-09-24T19:59+0400

2026-09-24T19:59+0400

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Рост транзитной роли Грузии привлекает к стране внимание Китая, Евросоюза и США. Сможет ли Тбилиси извлечь выгоду из конкуренции крупных игроков и сохранить пространство для самостоятельных решений? Об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров. Средний коридор, соединяющий Китай и Европу через Центральную Азию и Южный Кавказ, становится все значимее на фоне напряженности вокруг России и Ирана. Для Грузии это возможность укрепить свое положение в международной торговле. Но вместе с грузопотоками растет и политическое внимание к стране. По оценке Сафарова, географическое положение делает Грузию важным звеном евразийской логистики. В этом одновременно заключаются ее преимущество и сложность: чем важнее маршрут, тем сильнее заинтересованность крупных держав в том, как он будет работать и с кем Тбилиси выстроит отношения. Почему коридор важен Китаю и Европе Для Китая сухопутные маршруты – способ расширить возможности торговли с Европой на фоне напряженности в отношениях с США и рисков для морских перевозок, считает эксперт. Европейские страны, в свою очередь, заинтересованы в устойчивом пути для обмена товарами с КНР. Вашингтон также стремится укрепить присутствие на Южном Кавказе, полагает эксперт. Поэтому развитие коридора может поставить перед грузинским руководством задачу одновременно поддерживать экономическое сотрудничество с несколькими центрами силы и учитывать противоречия между ними. "С большим трудом, но грузинскому руководству на сегодняшний день, как мне представляется, удается лавировать в этой ситуации", – сказал Сафаров. Придется ли Тбилиси выбирать между партнерамиСафаров не ожидает, что Грузии потребуется делать жесткий выбор между торговлей с Евросоюзом и сотрудничеством с Китаем. Его аргумент состоит в том, что обе стороны заинтересованы в сохранении торгового пути: европейский рынок важен для китайских товаров, а Европе нужны поставки из КНР. Более сложным эксперт считает возможное обострение противоречий между США и Китаем. Если конкуренция двух стран на Южном Кавказе усилится, Тбилиси, по его мнению, придется принимать более трудные дипломатические решения. При этом расширение связей с Пекином, как считает Сафаров, само по себе не должно осложнить торговлю Грузии с Москвой. Он указывает на различия в структуре товарооборота с Россией и Китаем, а также на заинтересованность Москвы и Пекина в развитии евразийских транспортных связей. Поэтому эксперт не видит оснований ожидать, что один из этих партнеров потребует от Грузии свернуть отношения с другим. Южный Кавказ – пространство нескольких маршрутов Средний коридор – лишь один из транспортных проектов, которые определяют интерес к региону. Россия, Иран и Индия заинтересованы в развитии коридора "Север–Юг". Его основные направления Сафаров связывает с маршрутом через Азербайджан, а также с путями восточнее Каспийского моря. Роль Грузии в этом проекте пока меньше, чем в маршруте Восток–Запад, отмечает эксперт. В то же время он видит потенциал в восстановлении и развитии железнодорожных связей, которые позволили бы включить грузинское направление в перевозки между севером и югом. Реализация такого сценария зависит от инфраструктуры и межгосударственных договоренностей. Таким образом, перспективы Грузии определяются не только ростом грузопотока по Среднему коридору. Для страны ключевым становится вопрос, удастся ли использовать интерес крупных игроков для развития собственной инфраструктуры и торговли, сохранив возможность сотрудничать с разными партнерами. По оценке Сафарова, именно эта задача будет все сложнее по мере усиления конкуренции на Южном Кавказе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, интервью, китай, европа, транспорт, транспорт в грузии