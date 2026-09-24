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Какой сегодня церковный праздник: 24 сентября 2026
Какой сегодня церковный праздник: 24 сентября 2026
Sputnik Грузия
24 сентября в мире отмечают день памяти cвятых Димитрия, Еванфии, Димитриана, Ии, Феодоры, Евфросина 24.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-24T01:01+0400
2026-09-24T01:01+0400
2026-09-24T01:01+0400
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 24 сентября поминают мучеников Димитрия, его жену Еванфию и сына Димитриана, пострадавших за веру в I веке.Князь Димитрий правил городом Скепсия в Геллеспонте. Как-то проповедник Корнелий Сотник, первый язычник, крещенный апостолом Петром, пришел в Скепсию. Своей проповедью он обратил ко Христу многих язычников, ополчив тем самым против себя идолопоклонников.Все усилия Димитрия заставить Корнелия отречься оказались тщетны, и правитель приказал пытать проповедника. Святой мужественно перенес все пытки, убеждая язычников обратиться в истинную веру.Когда Корнелия привели к капищу, чтобы силой заставить поклониться идолам, он молитвой разрушил капище вместе с идолами. Димитрий, убежденный проповедью и чудесами святого, уверовал и принял Крещение всей семьей. Новообращенных исповедников уморили голодом в темнице.ИяПо церковному календарю 24 сентября поминают мученицу Ию, пострадавшую за веру в IV веке.Мученицу в числе девяти тысяч христиан взяли в плен войска персидского царя Сапора. Начальник персидских волхвов в городе Визаду принуждал деву отречься, но она осталась непреклонна.Мученицу подвергли жестоким пыткам и обезглавили. Произошло это примерно в 362-364 годах.Феодора АлександрийскаяПо церковному календарю 24 сентября поминают преподобную Феодору, жившую в V веке.Будущая святая вместе с мужем жила в Александрии. Один богач, прельстившись красотой молодой женщины, склонял ее к связи, постоянно угождая. Однажды, изменив мужу, Феодора, раскаявшись, покинула дом супруга, считая себя недостойной жить рядом с ним.Свою ошибку грешница решила загладить перед Господом всей своей дальнейшей жизнью. Опасаясь, что муж найдет ее в женском монастыре, Феодора, переодевшись в мужскую одежду, стала в мужской обители послушником, а потом и монахом.Смирением, терпением и самоотверженностью монах Феодор удивлял всех. Но однажды его оклеветали. Одна девица заявила, что родила от подвижника ребенка и подбросила младенца в монастырь.Феодор, смиренно приняв презрение братии, ушел с мальчиком в пустыню. Настоятель разрешил ему вернуться лишь через семь лет. Правда раскрылась после смерти подвижника.Игумен и братия со слезами просили у покойной прощения за то, что поверили в клевету. А муж и воспитанник приняли в этой обители постриг.ЕвфросинПо церковному календарю 24 сентября поминают преподобного Евфросина, жившего в IX веке.Преподобный служил поваром на кухне в одном из Палестинских монастырей. Делая свою работу, он постоянно пребывал в посте и молитве, не отрываясь мыслью от Бога. Он смиренно повиновался братии, так как помнил, что первая обязанность монаха – послушание.Евфросин с изумительным терпением и невозмутимостью переносил все укоры и неприятности, чем угодил Господу, который открыл духовную высоту скромного монаха монастырской братии.Однажды в молитве один из пресвитеров попросил Господа показать ему блага, уготованные в будущем веке праведникам. Во сне священник увидел, что находится в раю, где он встретил повара своей обители Евфросина.Удивившись встрече, он спросил монаха, как тот оказался в раю, на что Евфросин ответил – по великой Божьей милости. Святой по просьбе пресвитера дал ему три яблока, завернутые в платок, которые тот обнаружил, проснувшись.Священник после утренней молитвы рассказал монастырской братии обо всем, указав на духовную высоту Евфросина, сокровенного Божьего угодника, и показал благоухающие райские плоды. Иноки, глубоко растроганные услышанным, пошли в поварню, чтобы поклониться преподобному, но его там не застали. Избегая человеческой славы, он ушел из обители.ИмениныПо церковному календарю 24 сентября именины отмечают Ия, Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Николай, Лев, Роман и Сергий.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 24 сентября 2026
24 сентября в мире отмечают день памяти cвятых Димитрия, Еванфии, Димитриана, Ии, Феодоры, Евфросина
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.
По церковному календарю 24 сентября поминают мучеников Димитрия, его жену Еванфию и сына Димитриана, пострадавших за веру в I веке.
Князь Димитрий правил городом Скепсия в Геллеспонте. Как-то проповедник Корнелий Сотник, первый язычник, крещенный апостолом Петром, пришел в Скепсию. Своей проповедью он обратил ко Христу многих язычников, ополчив тем самым против себя идолопоклонников.
Все усилия Димитрия заставить Корнелия отречься оказались тщетны, и правитель приказал пытать проповедника. Святой мужественно перенес все пытки, убеждая язычников обратиться в истинную веру.
Когда Корнелия привели к капищу, чтобы силой заставить поклониться идолам, он молитвой разрушил капище вместе с идолами. Димитрий, убежденный проповедью и чудесами святого, уверовал и принял Крещение всей семьей. Новообращенных исповедников уморили голодом в темнице.
По церковному календарю 24 сентября поминают мученицу Ию, пострадавшую за веру в IV веке.
Мученицу в числе девяти тысяч христиан взяли в плен войска персидского царя Сапора. Начальник персидских волхвов в городе Визаду принуждал деву отречься, но она осталась непреклонна.
Мученицу подвергли жестоким пыткам и обезглавили. Произошло это примерно в 362-364 годах.
По церковному календарю 24 сентября поминают преподобную Феодору, жившую в V веке.
Будущая святая вместе с мужем жила в Александрии. Один богач, прельстившись красотой молодой женщины, склонял ее к связи, постоянно угождая. Однажды, изменив мужу, Феодора, раскаявшись, покинула дом супруга, считая себя недостойной жить рядом с ним.
Свою ошибку грешница решила загладить перед Господом всей своей дальнейшей жизнью. Опасаясь, что муж найдет ее в женском монастыре, Феодора, переодевшись в мужскую одежду, стала в мужской обители послушником, а потом и монахом.
Смирением, терпением и самоотверженностью монах Феодор удивлял всех. Но однажды его оклеветали. Одна девица заявила, что родила от подвижника ребенка и подбросила младенца в монастырь.
Феодор, смиренно приняв презрение братии, ушел с мальчиком в пустыню. Настоятель разрешил ему вернуться лишь через семь лет. Правда раскрылась после смерти подвижника.
Игумен и братия со слезами просили у покойной прощения за то, что поверили в клевету. А муж и воспитанник приняли в этой обители постриг.
По церковному календарю 24 сентября поминают преподобного Евфросина, жившего в IX веке.
Преподобный служил поваром на кухне в одном из Палестинских монастырей. Делая свою работу, он постоянно пребывал в посте и молитве, не отрываясь мыслью от Бога. Он смиренно повиновался братии, так как помнил, что первая обязанность монаха – послушание.
Евфросин с изумительным терпением и невозмутимостью переносил все укоры и неприятности, чем угодил Господу, который открыл духовную высоту скромного монаха монастырской братии.
Однажды в молитве один из пресвитеров попросил Господа показать ему блага, уготованные в будущем веке праведникам. Во сне священник увидел, что находится в раю, где он встретил повара своей обители Евфросина.
Удивившись встрече, он спросил монаха, как тот оказался в раю, на что Евфросин ответил – по великой Божьей милости. Святой по просьбе пресвитера дал ему три яблока, завернутые в платок, которые тот обнаружил, проснувшись.
Священник после утренней молитвы рассказал монастырской братии обо всем, указав на духовную высоту Евфросина, сокровенного Божьего угодника, и показал благоухающие райские плоды. Иноки, глубоко растроганные услышанным, пошли в поварню, чтобы поклониться преподобному, но его там не застали. Избегая человеческой славы, он ушел из обители.
По церковному календарю 24 сентября именины отмечают Ия, Виктор, Герман, Дмитрий, Карп, Николай, Лев, Роман и Сергий.
Материал подготовлен на основе открытых источников