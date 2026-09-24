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Кобахидзе в США: о чем премьер Грузии говорил с главами ООН и Совета Европы

Кобахидзе в США: о чем премьер Грузии говорил с главами ООН и Совета Европы

Sputnik Грузия

Кобахидзе 24 сентября выступит на Генассамблее ООН, где затронет вопросы дипломатии и урегулирования конфликтов 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T13:53+0400

2026-09-24T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе визита в США провел ряд встреч в Нью-Йорке, где проходит 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.Встреча с генсеком Совета ЕвропыКобахидзе встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Стороны обсудили отношения Грузии с Советом Европы и дальнейшее сотрудничество.Кобахидзе отметил важность конструктивного диалога и взаимодействия на основе взаимного уважения. В ходе встречи также была отмечена многолетняя работа Совета Европы в Грузии в сферах демократического развития, защиты прав человека и верховенства закона.Переговоры с генсеком ООНВ Нью-Йорке премьер также встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили сотрудничество между Грузией и ООН, роль организации в процессе урегулирования конфликта в Грузии и возможности дальнейшего укрепления партнерства."Рад был встретиться с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. На встрече мы обсудили сотрудничество между Грузией и ООН, роль ООН в процессе урегулирования конфликта в Грузии и возможности дальнейшего укрепления партнерства", – написал Кобахидзе в соцсети.Глава правительства поблагодарил Гутерриша за поддержку территориальной целостности и суверенитета страны, а также отметил значение резолюции Генассамблеи ООН о статусе вынужденно перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона.Кобахидзе принял участие в дискуссииВ рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН премьер Грузии также принял участие в закрытой дискуссии высокого уровня, организованной президентом Финляндии Александром Стуббом.Участники обсудили предотвращение конфликтов и пути их урегулирования, а также необходимость соблюдения принципов международного права."На панельной дискуссии высокого уровня под названием „Укрепление обещания мира с использованием имеющихся в нашем распоряжении возможностей“ я смог подчеркнуть важность дипломатии, предотвращения конфликтов и мирного урегулирования споров. Я вновь подтвердил приверженность Грузии Уставу ООН и международному порядку, основанному на правилах", – отметил премьер.Что Кобахидзе заявит на ГенассамблееПремьер-министр Грузии выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН 24 сентября. По словам главы администрации правительства Левана Жоржолиани, Кобахидзе затронет вопросы дипломатии, примирения и урегулирования конфликтов."Премьер-министр затронет значение международного сотрудничества и отметит, что мы готовы сотрудничать абсолютно со всеми, если это взаимодействие будет основано на равенстве и уважении суверенитета", – заявил Жоржолиани.Кроме того, премьер намерен рассказать об экономических показателях Грузии за последние пять лет и стратегических проектах, которые страна планирует развивать, в том числе для укрепления своей транспортной и транзитной функции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, сша, нью-йорк, ираклий кобахидзе, антониу гутерриш, оон, совет европы