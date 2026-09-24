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Лавров: Россия не будет прекращать СВО на время переговоров по Украине
Лавров: Россия не будет прекращать СВО на время переговоров по Украине
Sputnik Грузия
По словам главы МИД РФ, страны Европы хотят поставить специальную военную операцию именно на паузу, чтобы иметь возможность пополнить военные арсеналы Киева 24.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-24T18:20+0400
2026-09-24T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Москва готова обсуждать долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта на Украине, однако не намерена приостанавливать специальную военную операцию на время переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.Совет Безопасности ООН в среду провел заседание по Украине. Россию на заседании представил глава российского МИД, который возглавляет делегацию РФ в рамках недели высокого уровня ГА ООН."Однако научены горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции", – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.Глава МИД РФ добавил, что европейские страны добиваются временной паузы, чтобы получить передышку и пополнить истощенные военные запасы Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, украина, европа, киев, сергей лавров, владимир путин, оон, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, украина, европа, киев, сергей лавров, владимир путин, оон, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Лавров: Россия не будет прекращать СВО на время переговоров по Украине
18:20 24.09.2026 (обновлено: 18:57 24.09.2026)
По словам главы МИД РФ, страны Европы хотят поставить специальную военную операцию именно на паузу, чтобы иметь возможность пополнить военные арсеналы Киева
ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Москва готова обсуждать долгосрочное и устойчивое урегулирование конфликта на Украине, однако не намерена приостанавливать специальную военную операцию на время переговоров, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Совет Безопасности ООН в среду провел заседание по Украине. Россию на заседании представил глава российского МИД, который возглавляет делегацию РФ в рамках недели высокого уровня ГА ООН.
Лавров отметил, что Россия, как это подтверждал российский лидер Владимир Путин, неоднократно заявляла о готовности к переговорам ради справедливого и прочного мира.
"Однако научены горьким опытом, мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции", – сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Глава МИД РФ добавил, что европейские страны добиваются временной паузы, чтобы получить передышку и пополнить истощенные военные запасы Украины.