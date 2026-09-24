https://sputnik-georgia.ru/20260924/polskaya-kompaniya-zaymetsya-osnezheniem-trass-zimnego-kurorta-gruzii-300795692.html
Польская компания займется оснежением трасс зимнего курорта Грузии
Польская компания займется оснежением трасс зимнего курорта Грузии
Sputnik Грузия
Система должна быть установлена уже 1 декабря 2026 года и запущена до 15 декабря того же года 24.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-24T21:45+0400
2026-09-24T21:45+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Агентство горных трасс оформило контракт на 5,2 миллиона евро с польской компанией Supersnow S.A. на установку новой системы искусственного оснежения трасс на горном зимнем курорте Гудаури. Гудаури находится в Казбегском муниципалитете Грузии, в 120 километрах от Тбилиси, на высоте 2 196 метров над уровнем моря, недалеко от Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда. Согласно соглашению оформленному контракту, компания займется оснежением трех трасс общей протяженностью 7,5 километра. При этом контракт включает, как исследование территории, так и проектировку системы, закупку и установку оборудования, а также его запуск. Также в контракт входит обучение персонала для обслуживания систем. Система должна быть установлена уже к 1 декабря 2026 года и запущена до 15 декабря того же года. Согласно оформленному соглашению, 1,4 миллиона евро Агентство горных трасс заплатит в качестве аванса, а остальную сумму – не позднее 31 марта 2027 года. Горнолыжный сезон в Грузии стартует в середине декабря и продолжается до марта. Зимние курорты являются популярными местами отдыха как для местных жителей, так и для туристов. На всех курортах есть гостиницы, пункты проката снаряжения и объекты общественного питания. За безопасностью лыжников следят спасатели. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, туризм, гудаури, зимние курорты грузии, зимний отдых
грузия, новости, туризм, гудаури, зимние курорты грузии, зимний отдых
Польская компания займется оснежением трасс зимнего курорта Грузии
21:45 24.09.2026 (обновлено: 22:20 24.09.2026)
Система должна быть установлена уже 1 декабря 2026 года и запущена до 15 декабря того же года
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Агентство горных трасс оформило контракт на 5,2 миллиона евро с польской компанией Supersnow S.A. на установку новой системы искусственного оснежения трасс на горном зимнем курорте Гудаури.
Гудаури находится в Казбегском муниципалитете Грузии, в 120 километрах от Тбилиси, на высоте 2 196 метров над уровнем моря, недалеко от Крестового перевала. Курорт является самым высокогорным поселением на Военно-Грузинской дороге. На горнолыжном курорте в зимний сезон действуют лыжные трассы и трассы для сноуборда.
Согласно соглашению оформленному контракту, компания займется оснежением трех трасс общей протяженностью 7,5 километра.
При этом контракт включает, как исследование территории, так и проектировку системы, закупку и установку оборудования, а также его запуск. Также в контракт входит обучение персонала для обслуживания систем.
Система должна быть установлена уже к 1 декабря 2026 года и запущена до 15 декабря того же года.
Согласно оформленному соглашению, 1,4 миллиона евро Агентство горных трасс заплатит в качестве аванса, а остальную сумму – не позднее 31 марта 2027 года.
Горнолыжный сезон в Грузии стартует в середине декабря и продолжается до марта. Зимние курорты являются популярными местами отдыха как для местных жителей, так и для туристов. На всех курортах есть гостиницы, пункты проката снаряжения и объекты общественного питания. За безопасностью лыжников следят спасатели.