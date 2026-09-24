https://sputnik-georgia.ru/20260924/rtveli-2026-skolko-vinograda-pererabotali-vinnye-zavody-gruzii-300755124.html

Ртвели-2026: сколько винограда переработали винные заводы Грузии?

Ртвели-2026: сколько винограда переработали винные заводы Грузии?

Sputnik Грузия

Государственное предприятие "Компания по управлению урожаем" принимает виноград от фермеров на 20 локациях в различных муниципалитетах Кахети 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T10:50+0400

2026-09-24T10:50+0400

2026-09-24T10:50+0400

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национальное агентство вина

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали до 38 тысяч тонн винограда, сообщили в Национальном агентстве вина. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Раче, на родине легендарной "хванчкары". "Ртвели в Кахети находится в пиковой фазе, из переработанного винограда 28 тысяч тонн составляет высококондиционный", – говорится в сообщении. По информации Агентства, активно проявляет себя и частный сектор виноделия. На данном этапе в координационном штабе ртвели зарегистрировано до 500 винодельческих компаний, которые будут подключаться к процессу сбора и переработки винограда поэтапно. Государственное предприятие "Компания по управлению урожаем" принимает виноград от фермеров на 20 локациях в различных муниципалитетах Кахети. В целях организованного проведения ртвели и полной реализации урожая, по решению правительства Грузии, в случае избыточного урожая каждый виноградарь получит возможность сдать свой виноград. С этой целью ООО "Компания по управлению урожаем" будет принимать выращенный в Кахети виноград у физических лиц в соответствии с установленными условиями: Цена кондиционного "саперави", сахаристость которого составляет не менее 20%, определена в размере 1,50 лари за 1 кг. Цена на "саперавиЦ с сахаристостью от 16% до 20% составит 1,00 лари, а с сахаристостью менее 16% – 0,50 лари. В случае "ркацители" и других винных сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена винограда с сахаристостью не менее 19% составит 1,30 лари, от 16% до 19% – 0,90 лари, а в случае сахаристости менее 16% – 0,50 лари. В ходе сбора урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145,7 тысячи тонн винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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