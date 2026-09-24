https://sputnik-georgia.ru/20260924/sbornaya-gruziya-rasschityvaet-na-pervoe-mesto-v-gruppe-ligi-natsiy-uefa---sanol-300794222.html

Сборная Грузия рассчитывает на первое место в группе Лиги наций УЕФА - Саньоль

Сборная Грузия рассчитывает на первое место в группе Лиги наций УЕФА - Саньоль

Sputnik Грузия

Матч Грузия — Северная Ирландия состоится 25 сентября на "Динамо Арене" и начнется в 20:00 24.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу готова выиграть предстоящие матчи Лиги наций и занять первое место в своей группе (В2), заявил главный тренер команды Вилли Саньоль на пресс-конференции перед матчем с Северной Ирландией в Лиге наций. Матч Грузия — Северная Ирландия состоится 25 сентября на "Динамо Арене" и начнется в 20:00. Примечательно, что игра против ирландцев пройдет без местных зрителей по решению УЕФА. Дисциплинарные меры вызваны инцидентами со стороны болельщиков во время и после матча Грузия – Армения 23 марта. По словам французского специалиста, команда собралась в понедельник, и сейчас в сборной хорошая атмосфера. При этом некоторые футболисты пока не имеют достаточной игровой практики. "Я смотрел матчи сборной Северной Ирландии и хорошо знаю эту команду. Главное — контролировать мяч. Наша сборная хорошо готовится, и я надеюсь, что завтра мы перенесем на поле тот футбол, который показывали на тренировках", — сказал Саньоль. Главный тренер также отметил номинацию Хвичи Кварацхелии на "Золотой мяч". По словам капитана сборной Грузии Хвича Кварацхелия , команда нацелена выиграть группу в Лиге наций, несмотря на сильных соперников. "Наверное, очень важно, как мы начнем турнир. Наша цель — выиграть группу. Да, у нас сильные соперники, но мы должны набрать максимум очков, чтобы достичь этой цели", — сказал Кварацхелия. В рамках Лиги наций Грузия также сыграет с Украиной 28 сентября в Тбилиси, Венгрией 2 октября и Северной Ирландией 5 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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