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Сделки с недвижимостью в Тбилиси и Батуми, январь–август 2026 года
Сделки с недвижимостью в Тбилиси и Батуми, январь–август 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Colliers Georgia, за январь-август 2026 года в Тбилиси было продано 30 325 квартир, в Батуми – 10 461. Объем рынка в столице составил 2,6 млрд... 24.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-24T11:49+0400
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По данным Colliers Georgia, за январь-август 2026 года в Тбилиси было продано 30 325 квартир, в Батуми – 10 461. Объем рынка в столице составил 2,6 млрд долларов, а в курортном городе – 595 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, тбилиси, батуми, новости, экономика, инфографика, инфографика
грузия, тбилиси, батуми, новости, экономика, инфографика, инфографика
По данным Colliers Georgia, за январь-август 2026 года в Тбилиси было продано 30 325 квартир, в Батуми – 10 461. Объем рынка в столице составил 2,6 млрд долларов, а в курортном городе – 595 млн долларов.