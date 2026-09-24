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Семь человек задержаны в Тбилиси и Кахети с крупной партией наркотиков

Семь человек задержаны в Тбилиси и Кахети с крупной партией наркотиков

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T22:38+0400

2026-09-24T22:38+0400

2026-09-24T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Полиция задержала в Тбилиси и Кахети семерых человек по обвинениям в наркопреступлениях – изъяты метадон, MDMA, альфа-PVP и более 100 килограммов каннабиса, сообщили в МВД.В Тбилиси при обысках домов и автомобилей обвиняемых, а также в указанных ими местах изъяли в качестве вещественных доказательств 126 расфасованных для реализации свертков наркотиков в особо крупном размере. Среди них – метадон, MDMA, альфа-PVP, марихуана и растения каннабиса.Также полиция изъяла материалы, предназначенные для упаковки наркотиков.В Кахети сотрудники полиции при обысках домов, приусадебных участков и территории возле фермы изъяли до 100 кг растений каннабиса и до 115 граммов марихуаны. Кроме того, были обнаружены материалы для расфасовки наркотиков.По обоим эпизодам расследование ведется по статьям 260 и 265 Уголовного кодекса Грузии – "Незаконное приобретение и хранение наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ", а также "Незаконный посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества".Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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