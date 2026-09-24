https://sputnik-georgia.ru/20260924/sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-po-vsey-gruzii-300789862.html

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды по всей Грузии

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды по всей Грузии

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках, паводки на малых реках 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T16:56+0400

2026-09-24T16:56+0400

2026-09-24T16:56+0400

погода

грузия

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национальное агентство окружающей среды

прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды на всей территории Грузии с конца дня в четверг, 24 сентября, сообщает Национальное агентство окружающей среды. Согласно прогнозу, с вечера 24 сентября по утро 25 сентября в Грузии временами ожидаются осадки во всех регионах в виде сильного дождя, гроза и усиление ветра. На море – шторм силой 3–4 баллов. Ожидаемые осадки могут вызвать значительный подъем уровня воды в реках, паводки на малых реках, а в холмистых и горных зонах – зарождение и активизацию оползнево-селевых процессов. Уровень опасности оценивается как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии