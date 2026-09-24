https://sputnik-georgia.ru/20260924/skandalnyy-kontsert-kordz-otmenen-v-gruzii-zagovorili-o-nelovkoy-situatsii-dlya-es-300773648.html

Скандальный концерт Kordz отменен: в Грузии заговорили о "неловкой ситуации" для ЕС

Скандальный концерт Kordz отменен: в Грузии заговорили о "неловкой ситуации" для ЕС

Sputnik Грузия

Ранее в грузинских СМИ несколько дней обсуждали предстоящий концерт и участие Евросоюза в поддержке мероприятия 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T12:52+0400

2026-09-24T12:52+0400

2026-09-24T12:52+0400

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шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

грузия - евросоюз

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Отмена концерта грузинского музыканта Kordz позволила Евросоюзу и Дании избежать неловкой ситуации, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.После общественного протеста концерт Kordz, запланированный на 26 сентября в рамках фестиваля Kamara при поддержке Евросоюза, Датского культурного института и Дома искусства, отменили накануне. Датский культурный институт заявил, что фестиваль не сможет пройти в запланированном формате по соображениям безопасности."Не может быть, чтобы Евросоюз и Дания финансировали фестиваль, главным участником которого будет человек, известный тем, что в наиболее тяжелой форме оскорбил более 1,2 миллиона человек. Поскольку ни у Дании, ни у Евросоюза не было конкретного ответа на неоднократно заданные вопросы, в конечном итоге они избежали неловкой ситуации", – заявил Кадагишвили.Риторика, основанная на ненависти и содержащая фашистские высказывания, неприемлема для большинства грузинского общества, заявил в свою очередь депутат от правящей партии Ираклий Шатакишвили. По его словам, власти должны сделать все возможное, чтобы пресекать подобные проявления."Какими бы людьми в сфере искусства или культуры они себя ни называли, для абсолютного большинства нашего общества неприемлема риторика, пропитанная фашизмом и языком ненависти. Требование общества и задача, поставленная перед нашей ответственной властью, – приложить все силы, чтобы подобная, основанная на ненависти риторика была пресечена", – заявил Шатакишвили.Ранее в грузинских СМИ несколько дней обсуждали предстоящий концерт и участие Евросоюза в поддержке мероприятия. На вопрос о том, разделяет ли Евросоюз ответственность за высказывания музыканта в адрес грузинского народа, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский не ответил. Дипломат заявил, что ответит на вопросы журналистов на пресс-конференции 10 октября.Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Евросоюз в продолжении финансирования радикальных и экстремистских сил в Грузии. По его утверждению, европейские средства используются для поддержки людей и групп, связанных с фашистской риторикой, а такая политика способствует радикализму и дестабилизации страны.Кто такой KordzKordz – сценическое имя грузинского музыканта и диджея Александра Кордзая, известного своими электронными и экспериментальными работами.В декабре 2024 года он выпустил трек AntiGeorgianDreamAnthem, созданный на основе протестной кричалки против "Грузинской мечты". Композиция получила распространение на акциях протеста и стала одним из музыкальных сопровождений протестного движения.Кордзая публично говорил о своих оппозиционных взглядах еще до протестов 2024 года. В интервью Swissinfo он отмечал, что деятелям культуры в Грузии известно о его оппозиционной позиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, новости, грузия, ираклий кадагишвили, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз