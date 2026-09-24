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Сможет ли Тбилиси сохранить баланс между крупными игроками в "Среднем коридоре"?
Сможет ли Тбилиси сохранить баланс между крупными игроками в "Среднем коридоре"?
Sputnik Грузия
Через Грузию проходит один из ключевых маршрутов между Китаем и Европой. Рост транзита открывает стране экономические возможности, но одновременно усиливает... 24.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-24T17:45+0400
2026-09-24T17:45+0400
2026-09-24T18:55+0400
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Может ли Тбилиси развивать связи со всеми тремя, не оказавшись перед политическим выбором? И как в эту картину вписываются интересы России, Ирана и Армении? Об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео
Сможет ли Тбилиси сохранить баланс между крупными игроками в "Среднем коридоре"?
17:45 24.09.2026 (обновлено: 18:55 24.09.2026)
Через Грузию проходит один из ключевых маршрутов между Китаем и Европой. Рост транзита открывает стране экономические возможности, но одновременно усиливает интерес к ней со стороны Пекина, Брюсселя и Вашингтона
Может ли Тбилиси развивать связи со всеми тремя, не оказавшись перед политическим выбором? И как в эту картину вписываются интересы России, Ирана и Армении?
Об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.