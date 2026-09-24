https://sputnik-georgia.ru/20260924/smozhet-li-tbilisi-sokhranit-balans-mezhdu-krupnymi-igrokami-v-srednem-koridore-300791291.html

Сможет ли Тбилиси сохранить баланс между крупными игроками в "Среднем коридоре"?

Сможет ли Тбилиси сохранить баланс между крупными игроками в "Среднем коридоре"?

Sputnik Грузия

Через Грузию проходит один из ключевых маршрутов между Китаем и Европой. Рост транзита открывает стране экономические возможности, но одновременно усиливает... 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T17:45+0400

2026-09-24T17:45+0400

2026-09-24T18:55+0400

пресс-центр sputnik грузия

видео

видео-новости из грузии

мультимедиа

экспертное мнение

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/18/300791116_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7864256844d0996ecf20d977e039b313.jpg

Может ли Тбилиси развивать связи со всеми тремя, не оказавшись перед политическим выбором? И как в эту картину вписываются интересы России, Ирана и Армении? Об этом в интервью Sputnik Грузия рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, экспертное мнение, видео