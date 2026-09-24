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Строить мосты, а не стены: наши дела говорят громче слов

Строить мосты, а не стены: наши дела говорят громче слов

Sputnik Грузия

Международный секретарь грузинской партии "Солидарность во имя мира" Мамука Пипия в колонке для Sputnik Грузия рассказывает о совей поездке в Екатеринбург и... 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T15:54+0400

2026-09-24T15:54+0400

2026-09-24T16:46+0400

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Последние недели выдались невероятно насыщенными, но когда речь идет о будущем Грузии и реальной пользе для наших граждан, времени на усталость просто нет. Мой график сейчас расписан буквально по минутам, и это не просто рабочие поездки – это реальные, осязаемые шаги к тому, чтобы вернуть отношения между Грузией и Россией в русло стабильности и взаимного уважения. Я четко вижу нашу главную задачу: защищать национальные интересы Грузии через прямой, честный и открытый диалог. Две мои последние поездки – в Екатеринбург и Москву – стали лучшим тому подтверждением. В обоих случаях мне выпала честь возглавлять наши делегации, и результаты говорят сами за себя. Екатеринбург: грузинская молодежь в центре мировых событий Сначала был Екатеринбург, где проходил масштабный Международный фестиваль молодежи. Я возглавил делегацию из 40 талантливых молодых ребят из Грузии. На целую неделю столица Урала превратилась в центр притяжения для активных людей со всего мира. Наши ребята посетили сотни мероприятий: от науки и высоких технологий до культуры и спорта. Знаете, что было самым важным для меня как руководителя? Видеть, с каким горящим взором наша молодежь общалась со сверстниками из десятков стран, как они уверенно представляли Грузию. Мы приехали туда не просто как гости, мы приехали как равные партнеры. Нам удалось задать важные вопросы на самом высоком уровне – в том числе в рамках брифинга официального представителя МИД России Марии Захаровой, где мы прямо обозначили наши позиции. Это и есть реальная дипломатия – открывать двери для нового поколения, давать им возможность строить связи, которые будут работать на благо нашей страны завтра. Москва: миссия доверия и теплое отношение к грузинам Сразу после Урала – Москва. Наша партия сформировала делегацию грузинских наблюдателей на важнейших выборах. Для нас это была миссия высокой ответственности. И здесь я хочу выразить искреннюю благодарность председателю ЦИК России Элле Памфиловой, Министерству иностранных дел РФ, а также Секции интересов России в Грузии за предоставленную возможность. Именно их доверие и содействие позволили нам сформировать эту делегацию, приехать и лично наблюдать за этим сложнейшим процессом. То, что в условиях отсутствия официальных дипломатических отношений такая важная задача была доверена именно нам, говорит о многом. И здесь я хочу сказать о самом главном, о чем часто молчат наши оппоненты. В Москве, на избирательных участках и просто на улицах, нашу делегацию встречали с невероятной, искренней теплотой. Стоило людям узнать, что приехали грузины, как они буквально менялись в лице – улыбались, вспоминали общие традиции, желали мира. Мы воочию увидели, что на человеческом уровне никакой стены между нами нет. Есть огромное желание дружить, торговать и развивать связи. И мы как политики обязаны следовать этой воле народа. Что дальше? Такой плотный рабочий ритм – это не простая формальность. Это ежедневный труд ради того, чтобы грузинский бизнес мог стабильно развиваться, чтобы наши граждане не сталкивались с искусственными барьерами и чтобы безопасность в нашем регионе была гарантирована. Грузия не должна верить пустым обещаниям тех, кто пытается использовать нас в своих геополитических играх. Мы ведем самостоятельную, прогрузинскую политику. Мы берем на себя ответственность, едем, договариваемся и добиваемся результатов. И я продолжу делать все, чтобы голос Грузии звучал уверенно, а наши отношения с соседями приносили реальные плоды каждому гражданину.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

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Мамука Пипия https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0a/1a/290591732_0:0:2047:2047_100x100_80_0_0_21b2a09e750e39b1c5513d50ad75e2af.jpg

аналитика, грузия, политика, россия, москва, екатеринбург, мария захарова, элла памфилова, мид россии, грузино-российские отношения