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Цифровая Грузия: что ищут грузины в сети? – видео
Цифровая Грузия: что ищут грузины в сети? – видео
Sputnik Грузия
Интернет для жителей Грузии давно перестал быть просто источником информации – он стал частью повседневной жизни. Подавляющее большинство пользователей выходит... 24.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-24T17:38+0400
2026-09-24T17:38+0400
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Что же интересует жителей страны больше всего? Звонками и видеосвязью пользуются более 97% пользователей, социальными сетями – более 96%, сообщает служба статистики “Сакстат". Интернет-банкинг используют около 56%. Интернет-СМИ и новости интересуют более 45% пользователей. Онлайн-покупки, услуги и товары – около 48%.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, интернет, грузия, общество, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, интернет, грузия, общество, видео
Цифровая Грузия: что ищут грузины в сети? – видео
17:38 24.09.2026 (обновлено: 17:41 24.09.2026)
Интернет для жителей Грузии давно перестал быть просто источником информации – он стал частью повседневной жизни. Подавляющее большинство пользователей выходит в Сеть практически ежедневно. Особенно активна молодежь от 15 до 29 лет
Что же интересует жителей страны больше всего? Звонками и видеосвязью пользуются более 97% пользователей, социальными сетями – более 96%, сообщает служба статистики “Сакстат". Интернет-банкинг используют около 56%. Интернет-СМИ и новости интересуют более 45% пользователей. Онлайн-покупки, услуги и товары – около 48%.