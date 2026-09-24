https://sputnik-georgia.ru/20260924/tsifrovaya-gruziya-chto-ischut-gruziny-v-seti---video-300790613.html

Цифровая Грузия: что ищут грузины в сети? – видео

Цифровая Грузия: что ищут грузины в сети? – видео

Sputnik Грузия

Интернет для жителей Грузии давно перестал быть просто источником информации – он стал частью повседневной жизни. Подавляющее большинство пользователей выходит... 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T17:38+0400

2026-09-24T17:38+0400

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Что же интересует жителей страны больше всего? Звонками и видеосвязью пользуются более 97% пользователей, социальными сетями – более 96%, сообщает служба статистики “Сакстат". Интернет-банкинг используют около 56%. Интернет-СМИ и новости интересуют более 45% пользователей. Онлайн-покупки, услуги и товары – около 48%.

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2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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