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ВС России нанесли массированный удар по целям на Украине

ВС России нанесли массированный удар по целям на Украине

Sputnik Грузия

Российские военные нанесли удары высокоточным оружием по объектам, которые задействуются в интересах ВСУ 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T14:22+0400

2026-09-24T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Вооруженные силы России в ночь на четверг нанесли массированный удар по целям на территории Украины, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Для атаки использовалось высокоточное оружие наземного и воздушного базирования, а также беспилотники.В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, телекоммуникационные и логистические центры в Киеве и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ.Ранее российская сторона неоднократно заявляла, что эти удары – ответ на действия Киева.Как поясняли в МИД РФ, киевский режим, используя данные и дроны от НАТО и ЕС, наращивает атаки на прибрежную транспортно-логистическую инфраструктуру и гражданские суда в Азово-Черноморской акватории.В такой ситуации российская армия прилагает усилия, чтобы обеспечить безопасность судоходства. Удары наносятся по тем судам и инфраструктуре, которые используются для перевозки западных вооружений и военной техники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, украина, киев, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины, минобороны рф