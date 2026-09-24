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Вспышка норовируса в детсадах Тбилиси не связана с едой – заммэра

Вспышка норовируса в детсадах Тбилиси не связана с едой – заммэра

Sputnik Грузия

Для лабораторного исследования отобраны 502 образца различных продуктов питания и питьевой воды 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T17:57+0400

2026-09-24T17:57+0400

2026-09-24T17:57+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен – Sputnik. Норовирус, выявленный в детских садах, попал туда извне, его причиной не является пищевое отравление, заявил заместитель мэра Тбилиси Каха Абуладзе в эфире Первого канала.Более ста человек попали в больницы Тбилиси в результате массовой интоксикации в ряде детских садов 17 сентября. По данным NCDC, лабораторные исследования показали, что наиболее вероятной причиной подавляющего большинства случаев был норовирус."Факт, что вирус попал в детские сады извне. Мы также ждем завершения расследования, чтобы выяснить, откуда именно произошло заражение. Мы хорошо понимаем родителей, поскольку эта тема была особенно чувствительной и для нас, пока причина не была установлена", – заявил Абуладзе.По его словам, норовирус распространился не только в детских садах: в клиники с этим вирусом обращаются представители и других групп населения."Следует также отметить, что среди заразившихся были не только воспитанники наших государственных детских садов. У нас есть информация и о других инфицированных пациентах, в том числе о воспитателе", – заявил Абуладзе.После выявления случаев норовируса в детских садах Тбилиси введен временный протокол управления рисками, основанный на рекомендациях эпидемиологов, – в частности, каждые два часа проводится дезинфекция.Для лабораторного исследования отобраны 502 образца различных продуктов питания и питьевой воды.Следственная служба Минфина Грузии 18 сентября начала масштабное расследование и провела обыски у поставщиков продуктов после того, как стало известно, что в 20 детских садах Тбилиси на третий день после начала учебного процесса отравились воспитанники и один воспитатель.Поставщиками продуктов в детские сады являются частные компании, которых отбирают в результате тендера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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