https://sputnik-georgia.ru/20260924/zakon-o-spisanii-shtrafov-v-gruzii-vstupil-v-silu-kogo-kosnetsya-amnistiya-300754786.html

Закон о списании штрафов в Грузии вступил в силу: кого коснется амнистия?

Закон о списании штрафов в Грузии вступил в силу: кого коснется амнистия?

Sputnik Грузия

По предварительным данным, под действие амнистии при выполнении условий попадут 13,5 тысячи работодателей 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T09:01+0400

2026-09-24T09:01+0400

2026-09-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Закон о списании государством штрафов на общую сумму 43 миллиона лари, начисленных из-за задолженности перед Пенсионным фондом, вступил в силу. Согласно закону, штрафы будут списаны только если компании до 31 декабря 2026 года полностью погасят основную сумму долга и пени. По предварительным данным, под действие амнистии при выполнении условий попадут 13,5 тысячи работодателей, которые накопили штрафы с 1 мая 2025 года до 18 сентября 2026 года. Система накопительной пенсии заработала в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной. По состоянию на конец августа 2026 года участниками накопительной пенсионной системы являются более 1,8 миллиона человек. Из них выплаты получили 35,8 тысячи человек на общую сумму 185,2 миллиона лари. Согласно действующей схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется 6% от суммы его зарплаты: 2% платит сам гражданин, 2% – его работодатель, а еще 2% – государство. При годовом доходе от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет 1%. Пенсионное агентство с мая 2025 года носит название "Пенсионный фонд" и управляется единым органом – советом правления, который заменил инвестиционный и наблюдательный советы. Совет правления осуществляет единое управление накопительной пенсионной системой и выполняет инвестиционные, административно-оперативные и иные функции. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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