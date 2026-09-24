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Железная дорога Грузии планирует закупить вагоны в России
Железная дорога Грузии планирует закупить вагоны в России
Sputnik Грузия
Цена покупки составит 9,6 миллиона долларов США , что составляет 48 тысяч долларов США за вагон 24.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-24T18:58+0400
2026-09-24T18:58+0400
2026-09-24T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" закупит 200 новых вагонов-гондол у российского предприятия "Рославский вагоностроительный завод" (АО "Рославский ВРЗ") путем прямой закупки, соответствующее решение было принято Наблюдательным советом компании и опубликовано на сайте Государственного закупочного агентства. Цена покупки составит 9,6 миллиона долларов США, что составляет 48 тысяч долларов США за вагон. Согласно договору, вагоны должны быть поставлены в течение 60 календарных дней с даты подписания соглашения. Оплата будет производиться в российских рублях по курсу, установленному Национальным банком Грузии на день подписания акта приемки и поставки. Первый капитальный ремонт вагонов предусмотрен не ранее чем через 4 года или 350 тысяч километров эксплуатации. Производитель также несет ответственность за гарантийные обязательства и компенсацию соответствующих расходов в случае заводских дефектов. Ранее, 24 февраля 2026 года, "Грузинские железные дороги" объявили тендер на сумму 17,4 миллиона лари на покупку 120 грузовых вагонов. В тендере участвовали четыре компании, но все четыре были дисквалифицированы. В декабре 2023 года в тендере на сумму 55 миллионов лари на закупку 300 грузовых вагонов не было получено ни одной заявки. В другой процедуре, проведенной в октябре того же года, единственная участвовавшая компания была дисквалифицирована.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, грузинская железная дорога, россия
экономика, грузия, грузинская железная дорога, россия
Железная дорога Грузии планирует закупить вагоны в России
Цена покупки составит 9,6 миллиона долларов США , что составляет 48 тысяч долларов США за вагон
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" закупит 200 новых вагонов-гондол у российского предприятия "Рославский вагоностроительный завод" (АО "Рославский ВРЗ") путем прямой закупки, соответствующее решение было принято Наблюдательным советом компании и опубликовано на сайте Государственного закупочного агентства.
Цена покупки составит 9,6 миллиона долларов США, что составляет 48 тысяч долларов США за вагон. Согласно договору, вагоны должны быть поставлены в течение 60 календарных дней с даты подписания соглашения.
Оплата будет производиться в российских рублях по курсу, установленному Национальным банком Грузии на день подписания акта приемки и поставки.
Первый капитальный ремонт вагонов предусмотрен не ранее чем через 4 года или 350 тысяч километров эксплуатации. Производитель также несет ответственность за гарантийные обязательства и компенсацию соответствующих расходов в случае заводских дефектов.
Производитель, Рославльский вагоностроительный завод, расположен в Смоленской области России. Одним из основных направлений деятельности завода является ремонт и производство грузовых железнодорожных вагонов. Завод также производит ключевые компоненты для вагонов. В 2024 году завод открыл линию по производству осей для колесных пар, а в октябре 2025 года был запущен новый цех по производству грузовых вагонов.
Ранее, 24 февраля 2026 года, "Грузинские железные дороги" объявили тендер на сумму 17,4 миллиона лари на покупку 120 грузовых вагонов. В тендере участвовали четыре компании, но все четыре были дисквалифицированы.
В декабре 2023 года в тендере на сумму 55 миллионов лари на закупку 300 грузовых вагонов не было получено ни одной заявки. В другой процедуре, проведенной в октябре того же года, единственная участвовавшая компания была дисквалифицирована.