https://sputnik-georgia.ru/20260924/zheleznaya-doroga-gruzii-planiruet-zakupit-vagony-v-rossii-300789986.html

Железная дорога Грузии планирует закупить вагоны в России

Железная дорога Грузии планирует закупить вагоны в России

Sputnik Грузия

Цена покупки составит 9,6 миллиона долларов США , что составляет 48 тысяч долларов США за вагон 24.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-24T18:58+0400

2026-09-24T18:58+0400

2026-09-24T18:58+0400

экономика

грузия

грузинская железная дорога

россия

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" закупит 200 новых вагонов-гондол у российского предприятия "Рославский вагоностроительный завод" (АО "Рославский ВРЗ") путем прямой закупки, соответствующее решение было принято Наблюдательным советом компании и опубликовано на сайте Государственного закупочного агентства. Цена покупки составит 9,6 миллиона долларов США, что составляет 48 тысяч долларов США за вагон. Согласно договору, вагоны должны быть поставлены в течение 60 календарных дней с даты подписания соглашения. Оплата будет производиться в российских рублях по курсу, установленному Национальным банком Грузии на день подписания акта приемки и поставки. Первый капитальный ремонт вагонов предусмотрен не ранее чем через 4 года или 350 тысяч километров эксплуатации. Производитель также несет ответственность за гарантийные обязательства и компенсацию соответствующих расходов в случае заводских дефектов. Ранее, 24 февраля 2026 года, "Грузинские железные дороги" объявили тендер на сумму 17,4 миллиона лари на покупку 120 грузовых вагонов. В тендере участвовали четыре компании, но все четыре были дисквалифицированы. В декабре 2023 года в тендере на сумму 55 миллионов лари на закупку 300 грузовых вагонов не было получено ни одной заявки. В другой процедуре, проведенной в октябре того же года, единственная участвовавшая компания была дисквалифицирована.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, грузинская железная дорога, россия