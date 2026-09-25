"Самая лучшая рожа" и пляжная королева драмы: самые смешные фото недели

Женский забег на каблуках в "Лужниках" в Москве.
Женский забег на каблуках в "Лужниках" в Москве.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рядом с мягкой игрушкой, изображающей Лулу да Силву, во время мероприятия "Культура с Лулой" в Рио-де-Жанейро.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рядом с мягкой игрушкой, изображающей Лулу да Силву, во время мероприятия "Культура с Лулой" в Рио-де-Жанейро.
Перформанс "Те, кто из-за моря" мексиканской компании "Фокус – на воздух!" на IV Международном Тихоокеанском театральном фестивале во Владивостоке.
Перформанс "Те, кто из-за моря" мексиканской компании "Фокус – на воздух!" на IV Международном Тихоокеанском театральном фестивале во Владивостоке.
Брэд Питт и зрители на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания.
Брэд Питт и зрители на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания.
Над участниками акции протеста против закрытия Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне проплывают надувные фигуры Дональда Трампа.
Над участниками акции протеста против закрытия Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне проплывают надувные фигуры Дональда Трампа.
Женский забег на каблуках в "Лужниках" в Москве.
Женский забег на каблуках в "Лужниках" в Москве.
Избиратель в костюме космонавта опускает бюллетень в урну на парламентских выборах во Владивостоке, Россия.
Избиратель в костюме космонавта опускает бюллетень в урну на парламентских выборах во Владивостоке, Россия.
Участники Чемпионата мира по гримасничанью, Великобритания.
Участники Чемпионата мира по гримасничанью, Великобритания.
Отдыхающие кормят чаек на морском курорте Солнечный берег в Болгарии.
Отдыхающие кормят чаек на морском курорте Солнечный берег в Болгарии.
Посетитель в гетрах с пивной символикой в день официального открытия 191-го Октоберфеста в Мюнхене, Германия.
Посетитель в гетрах с пивной символикой в день официального открытия 191-го Октоберфеста в Мюнхене, Германия.