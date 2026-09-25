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"Самая лучшая рожа" и пляжная королева драмы: самые смешные фото недели
"Самая лучшая рожа" и пляжная королева драмы: самые смешные фото недели
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 25.09.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

"Самая лучшая рожа" и пляжная королева драмы: самые смешные фото недели

13:04 25.09.2026 (обновлено: 13:06 25.09.2026)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Arina Antonova / Перейти в фотобанк

Женский забег на каблуках в "Лужниках" в Москве.

Женский забег на каблуках в &quot;Лужниках&quot; в Москве. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Arina Antonova
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Женский забег на каблуках в "Лужниках" в Москве.

© REUTERS Pilar Olivares

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рядом с мягкой игрушкой, изображающей Лулу да Силву, во время мероприятия "Культура с Лулой" в Рио-де-Жанейро.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рядом с мягкой игрушкой, изображающей Лулу да Силву, во время мероприятия &quot;Культура с Лулой&quot; в Рио-де-Жанейро. - Sputnik Грузия
2/10
© REUTERS Pilar Olivares

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рядом с мягкой игрушкой, изображающей Лулу да Силву, во время мероприятия "Культура с Лулой" в Рио-де-Жанейро.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Перформанс "Те, кто из-за моря" мексиканской компании "Фокус – на воздух!" на IV Международном Тихоокеанском театральном фестивале во Владивостоке.

Перформанс &quot;Те, кто из-за моря&quot; мексиканской компании &quot;Фокус – на воздух!&quot; на IV Международном Тихоокеанском театральном фестивале во Владивостоке. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
/
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Перформанс "Те, кто из-за моря" мексиканской компании "Фокус – на воздух!" на IV Международном Тихоокеанском театральном фестивале во Владивостоке.

© AP Photo / Miguel Osés

Брэд Питт и зрители на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания.

Брэд Питт и зрители на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Miguel Osés

Брэд Питт и зрители на кинофестивале в Сан-Себастьяне, Испания.

© AP Photo / Jose Luis Magana

Над участниками акции протеста против закрытия Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне проплывают надувные фигуры Дональда Трампа.

Над участниками акции протеста против закрытия Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне проплывают надувные фигуры Дональда Трампа. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Jose Luis Magana

Над участниками акции протеста против закрытия Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне проплывают надувные фигуры Дональда Трампа.

© photo: Sputnik / Arina Antonova / Перейти в фотобанк

Женский забег на каблуках в "Лужниках" в Москве.

Женский забег на каблуках в &quot;Лужниках&quot; в Москве. - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Arina Antonova
/
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Женский забег на каблуках в "Лужниках" в Москве.

© AP Photo

Избиратель в костюме космонавта опускает бюллетень в урну на парламентских выборах во Владивостоке, Россия.

Избиратель в костюме космонавта опускает бюллетень в урну на парламентских выборах во Владивостоке, Россия. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo

Избиратель в костюме космонавта опускает бюллетень в урну на парламентских выборах во Владивостоке, Россия.

© REUTERS Temilade Adelaja

Участники Чемпионата мира по гримасничанью, Великобритания.

Участники Чемпионата мира по гримасничанью, Великобритания. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Temilade Adelaja

Участники Чемпионата мира по гримасничанью, Великобритания.

© AP Photo / Sergei Grits

Отдыхающие кормят чаек на морском курорте Солнечный берег в Болгарии.

Отдыхающие кормят чаек на морском курорте Солнечный берег в Болгарии. - Sputnik Грузия
9/10
© AP Photo / Sergei Grits

Отдыхающие кормят чаек на морском курорте Солнечный берег в Болгарии.

© REUTERS Angelika Warmuth

Посетитель в гетрах с пивной символикой в ​​день официального открытия 191-го Октоберфеста в Мюнхене, Германия.

Посетитель в гетрах с пивной символикой в ​​день официального открытия 191-го Октоберфеста в Мюнхене, Германия. - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS Angelika Warmuth

Посетитель в гетрах с пивной символикой в ​​день официального открытия 191-го Октоберфеста в Мюнхене, Германия.

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