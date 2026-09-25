https://sputnik-georgia.ru/20260925/300809479.html

"Здесь проходит обмен навыками": в Москве состоялся 15-й модуль Sputnik Pro

"Здесь проходит обмен навыками": в Москве состоялся 15-й модуль Sputnik Pro

Sputnik Грузия

В сентябрьской программе приняли участие 12 журналистов, блогеров, SMM- и PR-специалистов из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T18:30+0400

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МОСКВА, 25 сентября – Sputnik, Елизавета Борисенко. В Москве с 21 по 25 сентября в офисе медиагруппы "Россия сегодня" прошел 15-й модуль программы для журналистов, блогеров, SMM- и PR-специалистов из стран ближнего зарубежья.В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства проводили мастер-классы и практические занятия по основным направлениям работы современных медиа.Среди них: продвижение социальных сетей иTelegram-каналов, медиамониторинг, работа с фото и видео-контентом, организация прямых эфиров.Также традиционно во время программы участники смогли пообщаться с военным корреспондентом и узнать об особенностях работы журналиста в горячих точках и зоне проведения СВО.Одной из ключевых тем курса стала работа с нейросетями. Участники отметили, что умение применять ИИ в работе журналиста становится все важнее.В целом, участники отмечают, что программа "Sputnik Pro на Зубовском" интересна не только для журналистов, но и для представителей других профессий.Новые знания, полученные в ходе модуля, можно применять сразу же по возвращении домой."Постоянно нужно обучаться определенным навыкам. В нашей профессии, как у врачей, бывает доходишь до определенного уровня и думаешь: "Это потолок или нет?". Такие программы очень нужны, здесь проходит обмен навыками и знаниями среди специалистов из разных стран", – обратила внимание участница из Казахстана Меруерт Нургазинова.Также "Sputnik Pro на Зубовском" – это возможность найти новых единомышленников, коллег и посетить новые места, отметили участники программы. Некоторые из них впервые приехали в Москву и смогли увидеть основные достопримечательности.В конце модуля все участники представили свои проекты и получили дипломы о прохождении программы.Sputnik Pro на Зубовском – проект Дирекции мультимедийных центров в странах ближнего зарубежья и Балтии для журналистов стран СНГ. С 2023 года в нем приняли участие более 160 специалистов из ряда стран постсоветского пространства.В этом году познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогут еще 12 представителей СМИ стран ближнего зарубежья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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