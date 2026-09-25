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"Здесь проходит обмен навыками": в Москве состоялся 15-й модуль Sputnik Pro
"Здесь проходит обмен навыками": в Москве состоялся 15-й модуль Sputnik Pro
Sputnik Грузия
В сентябрьской программе приняли участие 12 журналистов, блогеров, SMM- и PR-специалистов из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. 25.09.2026, Sputnik Грузия
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МОСКВА, 25 сентября – Sputnik, Елизавета Борисенко. В Москве с 21 по 25 сентября в офисе медиагруппы "Россия сегодня" прошел 15-й модуль программы для журналистов, блогеров, SMM- и PR-специалистов из стран ближнего зарубежья.В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства проводили мастер-классы и практические занятия по основным направлениям работы современных медиа.Среди них: продвижение социальных сетей иTelegram-каналов, медиамониторинг, работа с фото и видео-контентом, организация прямых эфиров.Также традиционно во время программы участники смогли пообщаться с военным корреспондентом и узнать об особенностях работы журналиста в горячих точках и зоне проведения СВО.Одной из ключевых тем курса стала работа с нейросетями. Участники отметили, что умение применять ИИ в работе журналиста становится все важнее.В целом, участники отмечают, что программа "Sputnik Pro на Зубовском" интересна не только для журналистов, но и для представителей других профессий.Новые знания, полученные в ходе модуля, можно применять сразу же по возвращении домой."Постоянно нужно обучаться определенным навыкам. В нашей профессии, как у врачей, бывает доходишь до определенного уровня и думаешь: "Это потолок или нет?". Такие программы очень нужны, здесь проходит обмен навыками и знаниями среди специалистов из разных стран", – обратила внимание участница из Казахстана Меруерт Нургазинова.Также "Sputnik Pro на Зубовском" – это возможность найти новых единомышленников, коллег и посетить новые места, отметили участники программы. Некоторые из них впервые приехали в Москву и смогли увидеть основные достопримечательности.В конце модуля все участники представили свои проекты и получили дипломы о прохождении программы.Sputnik Pro на Зубовском – проект Дирекции мультимедийных центров в странах ближнего зарубежья и Балтии для журналистов стран СНГ. С 2023 года в нем приняли участие более 160 специалистов из ряда стран постсоветского пространства.В этом году познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогут еще 12 представителей СМИ стран ближнего зарубежья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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россия, грузия, общество, москва, россия сегодня, sputnikpro
россия, грузия, общество, москва, россия сегодня, sputnikpro

"Здесь проходит обмен навыками": в Москве состоялся 15-й модуль Sputnik Pro

18:30 25.09.2026 (обновлено: 18:39 25.09.2026)
© photo: SputnikМодуль SputnikPro на Зубовском
Модуль SputnikPro на Зубовском - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2026
© photo: Sputnik
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В сентябрьской программе приняли участие 12 журналистов, блогеров, SMM- и PR-специалистов из Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
МОСКВА, 25 сентября – Sputnik, Елизавета Борисенко. В Москве с 21 по 25 сентября в офисе медиагруппы "Россия сегодня" прошел 15-й модуль программы для журналистов, блогеров, SMM- и PR-специалистов из стран ближнего зарубежья.
В течение пяти дней ведущие сотрудники агентства проводили мастер-классы и практические занятия по основным направлениям работы современных медиа.
© photo: SputnikМодуль SputnikPro на Зубовском
Модуль SputnikPro на Зубовском - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2026
Модуль SputnikPro на Зубовском
© photo: Sputnik
Среди них: продвижение социальных сетей иTelegram-каналов, медиамониторинг, работа с фото и видео-контентом, организация прямых эфиров.
© photo: Sputnik / VITALIY BELOUSOVМодуль SputnikPro на Зубовском
Модуль SputnikPro на Зубовском - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2026
Модуль SputnikPro на Зубовском
© photo: Sputnik / VITALIY BELOUSOV
Также традиционно во время программы участники смогли пообщаться с военным корреспондентом и узнать об особенностях работы журналиста в горячих точках и зоне проведения СВО.
© photo: Sputnik / VITALIY BELOUSOVМодуль SputnikPro на Зубовском
Модуль SputnikPro на Зубовском - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2026
Модуль SputnikPro на Зубовском
© photo: Sputnik / VITALIY BELOUSOV
Одной из ключевых тем курса стала работа с нейросетями. Участники отметили, что умение применять ИИ в работе журналиста становится все важнее.
"ИИ становится все более актуальным, он захватывает все больше рынка. Особенно интересной темой стала его "серая зона", использование нейросетей в законодательном плане. Это нигде толком не регулируется, законодательные меры только начинают вводиться что в США, что в Европе, что в России и странах СНГ. Было интересно узнать, как это влияет на наш мир и как будет регулироваться в будущем", – рассказал Sputnik участник из Беларуси Виктор Булавский.
В целом, участники отмечают, что программа "Sputnik Pro на Зубовском" интересна не только для журналистов, но и для представителей других профессий.
© photo: SputnikМодуль SputnikPro на Зубовском
Модуль SputnikPro на Зубовском - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2026
Модуль SputnikPro на Зубовском
© photo: Sputnik
Новые знания, полученные в ходе модуля, можно применять сразу же по возвращении домой.
© photo: SputnikМодуль SputnikPro на Зубовском
Модуль SputnikPro на Зубовском - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2026
Модуль SputnikPro на Зубовском
© photo: Sputnik
"Постоянно нужно обучаться определенным навыкам. В нашей профессии, как у врачей, бывает доходишь до определенного уровня и думаешь: "Это потолок или нет?". Такие программы очень нужны, здесь проходит обмен навыками и знаниями среди специалистов из разных стран", – обратила внимание участница из Казахстана Меруерт Нургазинова.
© photo: Sputnik / VITALIY BELOUSOVМодуль SputnikPro на Зубовском
Модуль SputnikPro на Зубовском - Sputnik Грузия, 1920, 25.09.2026
Модуль SputnikPro на Зубовском
© photo: Sputnik / VITALIY BELOUSOV
Также "Sputnik Pro на Зубовском" – это возможность найти новых единомышленников, коллег и посетить новые места, отметили участники программы. Некоторые из них впервые приехали в Москву и смогли увидеть основные достопримечательности.
"Уже успел посетить Кремль, Красную площадь, Зарядье. Масштабные строения Советского Союза, конечно, впечатляют. Вечером тоже есть время посмотреть на подсвеченную Москву", – поделился эмоциями участник из Грузии Михаил Руденко.
В конце модуля все участники представили свои проекты и получили дипломы о прохождении программы.
Sputnik Pro на Зубовском – проект Дирекции мультимедийных центров в странах ближнего зарубежья и Балтии для журналистов стран СНГ. С 2023 года в нем приняли участие более 160 специалистов из ряда стран постсоветского пространства.
В этом году познакомиться с работой агентства и повысить свои профессиональные навыки смогут еще 12 представителей СМИ стран ближнего зарубежья.
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