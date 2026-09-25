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"Полное, немедленное и безусловное прекращение огня": Киев запросил пощады

"Полное, немедленное и безусловное прекращение огня": Киев запросил пощады

Sputnik Грузия

Пока российская армия выключала в Киеве свет и интернет, а горожане укладывались спать на станциях метро, высший политикум Незалежной улетел в Нью-Йорк 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T14:25+0400

2026-09-25T14:25+0400

2026-09-25T22:55+0400

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Там тихо-мирно шла Генассамблея ООН. Стараниями Зеленского и Ко она стала напоминать концерт самодеятельности в сумасшедшем доме. Об этом пишет Виктория Никифорова в материале для РИА Новости.Ну право слово, на пятый год войны требовать от Запада какого-то еще "экономического давления" на Россию и надеяться, что это поможет? Да и так ведь уже 30 тысяч санкций скачут на нас, словно 30 тысяч курьеров. И что? И каков результат?Но на этом цирк не закончился. На заседании Совбеза ООН Сибига, министр иностранных дел Украины, внезапно и ярко капитулировал перед Россией. Он заявил, что "Киев готов к немедленному, полному и безусловному прекращению огня", и уже занес ручку, чтобы подписывать акт капитуляции.После того как Сибигу увели санитары, Зеленский полностью отрекся от заявления своего министра и ни с того ни с сего потребовал отдать ему Крым. Ему вкололи успокоительное, но оно, очевидно, не подействовало. Потому что на вежливый вопрос российского журналиста "Когда в Москву, Владимир Александрович?" пациент ответил буквально: "На ракете, б...!"Ай-яй-яй, как же это было некрасиво. В кулуарах Генассамблеи, на виду у десятков журналистов и миллионов телезрителей, под камеры и микрофоны... Сдают нервишки у нашего приготовишки.А стресс киевскому лидеру был обеспечен нешуточный. На фоне его истерик особенно уверенно смотрелась в Нью-Йорке российская делегация. Министр Лавров непринужденно шутил, элегантно осаживал журналистов, а в ходе встречи с госсекретарем США сумел полностью переиграть его и навязать свое видение ситуации.Ершистый Рубио, не раз пытавшийся подыграть Киеву, на этот раз, как пай-мальчик, повторил главную формулу российской дипломатии по Украине: "Временные перемирия ничего не решают". А Сергей Лавров забил последний гвоздь в гроб киевской клики, озвучив главное: на время переговоров, в каком бы формате они ни шли, "Россия не будет приостанавливать специальную военную операцию".Киевские ехали в Нью-Йорк с двумя задачами: выклянчить как можно больше оружия и денег у Запада, а также заставить Россию остановить удары под предлогом переговоров. У них не вышло ни то, ни другое.В то же время Россия уверенно нарастила поддержку мирового большинства. На этот раз не было даже попыток протащить резолюцию с осуждением нашей страны. Разве что европейские государства озвучили некое заявление с призывом к Москве согласиться на прекращение огня и пойти на переговоры. Что ж, мы вас услышали. Ваш звонок очень важен для нас, мы вам обязательно перезвоним.В условиях стресса, по мнению врачей, наркотический психоз развивается стремительно: человек теряет связь с реальностью, бредит, становится агрессивен, может причинить вред себе и окружающим. Поэтому пациенту Зеленскому и впрямь лучше всего было бы приехать в Москву. У нас очень хорошие специалисты, они пропишут ему процедуры, укольчики. Геннадий Онищенко может проконсультировать.Соглашайтесь, Владимир Александрович. Кроме шуток, это для вас единственный безопасный выход.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/11/259678927_0:0:100:100_100x100_80_0_0_0e40c081acb873fefde8363a1c5477a8.jpg

аналитика, колумнисты, в мире, украина, москва, киев, сергей лавров, мария захарова, геннадий онищенко, обострение ситуации вокруг украины