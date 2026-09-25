https://sputnik-georgia.ru/20260925/aviakompaniya-rossii-zaprosila-dopuski-na-reysy-v-gruziyu-iz-23-gorodov-rossii-300807676.html

Авиакомпания России запросила допуски на рейсы в Грузию из 23 городов России

Авиакомпания России запросила допуски на рейсы в Грузию из 23 городов России

Sputnik Грузия

Рейсы по новым маршрутам планируется выполнять от 2 до 3 раз в неделю 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T18:58+0400

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2026-09-25T18:58+0400

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ТБИЛИСИ, 25 июн — Sputnik. Авиакомпания Red Wings запросила допуски на выполнение рейсов в Грузию из 23 городов России, а также на увеличение числа полетов между Екатеринбургом и Батуми, следует из материалов Росавиации, с которыми ознакомилось РИА Новости. Так, авиакомпания запросила допуски на рейсы в Тбилиси из Омска, Волгограда, Ижевска, Красноярска, Саратова и Сургута. Кроме того, Red Wings получила разрешение на полеты в Батуми из Астрахани, Череповца, Чебоксар, Ульяновска, Сыктывкара, Сургута, Ставрополя, Оренбурга, Омска, Нижнекамска, Калининграда, Иркутска, Ижевска, Барнаула, Красноярска, Волгограда и Саратова. Рейсы по этим маршрутам планируется выполнять от 2 до 3 раз в неделю. Допуски на выполнение рейсов в Батуми из Череповца есть у авиакомпании "Северсталь", а из Красноярска – у авиакомпании "НордСтар".Всего в рамках летнего сезона 2026 года авиакомпания Red Wings осуществляет перелеты в Грузию из 15 российских городов.Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и специализируется на регулярных и чартерных пассажирских, бизнес- и грузовых перевозках. Маршрутная сеть Red Wings включает более 100 российских и международных направлений. Основу флота составляют российские авиалайнеры SSJ-100. Сегодня авиакомпания эксплуатирует 20 самолетов этого типа.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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