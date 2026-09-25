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Безбилетники в Грузии принесли бюджету более 2 миллионов лари – новые данные

Безбилетники в Грузии принесли бюджету более 2 миллионов лари – новые данные

Sputnik Грузия

Только в августе штрафы за безбилетный проезд принесли бюджету 331 тысячу лари 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T09:01+0400

2026-09-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Поступления в бюджеты муниципалитетов и государства в период с января по август 2026 года от выплаты штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте составили 2,3 миллиона лари, говорится в материалах Минфина Грузии.Только в августе проехавшие без оплаты проезда в общественном транспорте принесли бюджету 331 тысячу лари.Стоимость проезда в городском общественном транспорте в городах Грузии составляет от 0,5 лари до 1 лари в зависимости от города. При этом обычно оплата осуществляется только в электронном виде при помощи банковских или специальных проездных карт.Контроль за оплатой проезда в общественном транспорте осуществляют работники местных мэрий – контролеры, которые при помощи считывателей карт проверяют, использовалась ли карта в автобусном терминале.Штраф составляет 20 лари за один безбилетный проезд. Если нарушитель не уплатит штраф в течение 30 дней, сумма возрастет до 40 лари.Стандартный тариф на проезд в любом муниципальном транспорте Тбилиси (автобусы, маршрутки, метро) составляет 1 лари. Оплаченный билет по транспортной или банковской карте дает право на бесплатные пересадки в течение полутора часов (90 минут).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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