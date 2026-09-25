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Дело о фашистской группировке в Грузии – задержан еще один обвиняемый

Дело о фашистской группировке в Грузии – задержан еще один обвиняемый

Sputnik Грузия

Следствию стало известно, что все издевательства над подростком были засняты на камеру для распространения в интернете 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T22:38+0400

2026-09-25T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сотрудники полиции задержали за организацию и участие в нечеловеческом обращении с несовершеннолетними рецидивиста, который на момент ареста отбывал условный срок, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным МВД, дело касается 2023 года, когда лидер нацистско-фашистской группировки расправился с несовершеннолетним в заброшенном здании в Тбилиси, и обвиняемый участвовал в этом преступлении. А сам обвиняемый в 2025 году организовал еще одного групповое издевательство над несовершеннолетним. Следствию стало известно, что все издевательства над подростком были засняты на камеру для распространения в интернете. Следствие по делу продолжается для выявления новых участников по делу. Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы за нечеловеческое обращение с несовершеннолетним группой лиц и организацию нечеловеческого обращения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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