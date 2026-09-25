https://sputnik-georgia.ru/20260925/dvizhenie-transporta-k-granitse-gruzii-i--rossii-zakryto-ponadobilas-evakuatsiya-kpp-300798936.html

Движение транспорта к границе Грузии и России закрыто: понадобилась эвакуация КПП

Движение транспорта к границе Грузии и России закрыто: понадобилась эвакуация КПП

Sputnik Грузия

Движение в направлении границы ограничили у села Гвелети 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T10:17+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сотрудники погранично-пропускного пункта "Дариали" на грузино-российской границе были эвакуированы из-за предупреждения о возможности природной катастрофы, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным МВД, эвакуация была вызвана установленной на ледниках Девдораки системой раннего предупреждения, которая зафиксировала повышение воды в реках.Также была закрыта дорога в направлении грузино-российской границы у села Гвелети.Ограничение будет отменено после снятия угрозы.Синоптики предупредили вечером 24 сентября о возможном повышении воды в реках из-за сильных дождей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, кпп