https://sputnik-georgia.ru/20260925/dvizhenie-transporta-k-granitse-gruzii-i--rossii-zakryto-ponadobilas-evakuatsiya-kpp-300798936.html
Движение транспорта к границе Грузии и России закрыто: понадобилась эвакуация КПП
Движение транспорта к границе Грузии и России закрыто: понадобилась эвакуация КПП
Sputnik Грузия
Движение в направлении границы ограничили у села Гвелети 25.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-25T10:17+0400
2026-09-25T10:17+0400
2026-09-25T10:30+0400
происшествия
грузия
новости
кпп
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24872/71/248727188_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_2de2a8645491f844f7d602bd32ff0a82.jpg
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сотрудники погранично-пропускного пункта "Дариали" на грузино-российской границе были эвакуированы из-за предупреждения о возможности природной катастрофы, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным МВД, эвакуация была вызвана установленной на ледниках Девдораки системой раннего предупреждения, которая зафиксировала повышение воды в реках.Также была закрыта дорога в направлении грузино-российской границы у села Гвелети.Ограничение будет отменено после снятия угрозы.Синоптики предупредили вечером 24 сентября о возможном повышении воды в реках из-за сильных дождей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24872/71/248727188_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_4c0b8c918fd5adfb53801c9be7eaca9c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, кпп
происшествия, грузия, новости, кпп
Движение транспорта к границе Грузии и России закрыто: понадобилась эвакуация КПП
10:17 25.09.2026 (обновлено: 10:30 25.09.2026)
Движение в направлении границы ограничили у села Гвелети
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сотрудники погранично-пропускного пункта "Дариали" на грузино-российской границе были эвакуированы из-за предупреждения о возможности природной катастрофы, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным МВД, эвакуация была вызвана установленной на ледниках Девдораки системой раннего предупреждения, которая зафиксировала повышение воды в реках.
Также была закрыта дорога в направлении грузино-российской границы у села Гвелети.
Ограничение будет отменено после снятия угрозы.
Синоптики предупредили вечером 24 сентября о возможном повышении воды в реках из-за сильных дождей.