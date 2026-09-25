https://sputnik-georgia.ru/20260925/glava-mid-gruzii-ustoychivyy-mir-trebuet-uvazheniya-suvereniteta-stran-300800879.html

Глава МИД Грузии: устойчивый мир требует уважения суверенитета стран

Глава МИД Грузии: устойчивый мир требует уважения суверенитета стран

Sputnik Грузия

Бочоришвили назвала прогресс в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном важным фактором стабильности и развития Южного Кавказа 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T12:52+0400

2026-09-25T12:52+0400

2026-09-25T13:02+0400

политика

грузия

новости

мака бочоришвили

армения

азербайджан

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/19/300800560_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_6e9abeef50b3b7d31aecf7391184df3a.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Основой устойчивого мира являются сильные национальные институты, решения с учетом национальных приоритетов и уважение суверенного права каждой страны самостоятельно определять свой путь, заявила вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.Заявление об этом глава грузинского внешнеполитического ведомства сделала, выступая на министерской встрече Комиссии ООН по миростроительству, которая прошла на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По ее словам, международная поддержка играет важную роль в миростроительстве, однако международное участие не должно подменять право стран самостоятельно принимать решения на национальном уровне.Глава МИД подчеркнула, что для Грузии вопросы мира и суверенитета имеют особое значение. По ее словам, страна на протяжении десятилетий испытывала на себе последствия войн и конфликтов.Именно этот опыт, по словам министра, определяет выбор грузинского правительства в пользу мирного урегулирования конфликтов, примирения и взаимодействия с населением, пострадавшим от конфликта.Бочоришвили также отметила, что мир является не только вопросом безопасности, но и основой долгосрочного развития, экономического роста, инвестиций, инфраструктурных проектов, образования и повышения благосостояния."Мы знаем цену миру и знаем, что мир является основой нашего развития, благосостояния и будущего", – заявила министр.Отдельное внимание Бочоришвили уделила миру и стабильности на Южном Кавказе. По ее словам, более мирная и предсказуемая обстановка в регионе создаст новые возможности для экономического развития, инвестиций, сотрудничества и укрепления региональных связей."Мир для нас – это не только приоритет в сфере безопасности, но и приоритет развития, а также наша обязанность перед будущими поколениями", – заявила Бочоришвили.Министр также отметила значение прогресса в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном для региональной стабильности и развития. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мака бочоришвили, армения, азербайджан