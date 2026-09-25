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Грузия успешно торгует соками: ТОП главных стран-покупателей
Грузия успешно торгует соками: ТОП главных стран-покупателей
Sputnik Грузия
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта соков вырос на 40% 25.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-25T11:58+0400
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2026-09-25T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузия за восемь месяцев 2026 года экспортировала 13,4 тысячи тонн овощных и фруктовых соков на сумму 20,9 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии. По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта соков вырос на 40%, а их стоимость увеличилась на 35%. При этом четверть всех соков была экспортирована в США. Также крупными покупателями произведенных в Грузии соков являются Австралия (19%), Россия (13%), Германия (9%) и Израиль (7%). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости
экономика, грузия, новости
Грузия успешно торгует соками: ТОП главных стран-покупателей
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта соков вырос на 40%
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Грузия за восемь месяцев 2026 года экспортировала 13,4 тысячи тонн овощных и фруктовых соков на сумму 20,9 миллиона долларов, говорится в сообщении Минсельхоза Грузии.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта соков вырос на 40%, а их стоимость увеличилась на 35%.
При этом четверть всех соков была экспортирована в США. Также крупными покупателями произведенных в Грузии соков являются Австралия (19%), Россия (13%), Германия (9%) и Израиль (7%).