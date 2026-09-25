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Грузия увеличила закупки пшеницы из России до максимума за 6 лет

Грузия увеличила закупки пшеницы из России до максимума за 6 лет

Sputnik Грузия

Суммарный импорт за январь-август тоже вырос: на 32%, до 66 миллионов долларов 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T21:45+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Импорт Грузией пшеницы из России в августе вырос почти вдвое, достигнув максимума с лета 2020 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.Так, за август 2026 года из России в Грузию прибыло пшеницы на 15,8 миллиона долларов – максимум с августа 2020 года (19,6 миллиона). За месяц объем грузинского импорта вырос в 1,9 раза, а в годовом выражении – в полтора раза. Суммарный импорт за январь-август тоже вырос: на 32%, до 66 миллионов долларов. Россия по итогам месяца остается практически единственным поставщиком пшеницы в Грузию. Кроме нее, пшеницу также поставлял Казахстан – всего лишь на 145 тысяч долларов. В августе грузины также закупили у россиян кукурузу – на 654 тысячи долларов (-29% за месяц), гречку – на 583 тысячи долларов (рост в 2 раза), овес (на 15 тысяч долларов) и рис (на 12 тысяч долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, россия, зерно, грузино-российские отношения