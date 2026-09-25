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"Мы не просто соседи, мы стратегические партнеры" – грузинский депутат о визите в Баку
"Мы не просто соседи, мы стратегические партнеры" – грузинский депутат о визите в Баку
Sputnik Грузия
Цилосани возглавляет парламентскую делегацию, которая совершает визит в Азербайджан, где уже прошли встречи с представителями комитетов Милли Меджлиса 25.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Тесное стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана является основой для активного развития Среднего коридора на фоне современных геополитических вызовов, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани в Баку. Цилосани возглавляет парламентскую делегацию, которая совершает визит в Азербайджан, где уже прошли встречи с представителями комитетов Милли Меджлиса. Стороны обсудили вопросы углубления партнерского сотрудничества и укрепления парламентской дипломатии между Грузией и Азербайджаном. Также состоялись встречи в Министерстве молодежи и спорта и Министерстве науки и образования Азербайджана. Цилосани отметила, что сложившаяся ситуация открыла перед странами новые возможности для развития национальных экономик, а совместное позиционирование на международной арене значительно укрепляет их общие позиции. Средний коридор В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о расширении трехстороннего и регионального сотрудничества, а также о развитии потенциала Среднего коридора Восток–Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения Грузии в этот транспортный маршрут. После этого Грузия стала одним из активных участников развития Среднего коридора, последовательно наращивая свой транзитный потенциал. Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики страны, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и Европейским союзом. Для усиления этой роли в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству участков автомагистрали Восток–Запад, соединяющей Азию и Европу через территорию Грузии, а также по строительству первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе страны. Грузия и Азербайджан Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и Южном газовом коридоре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, азербайджан, баку, грузино-азербайджанские отношения
политика, грузия, новости, азербайджан, баку, грузино-азербайджанские отношения
"Мы не просто соседи, мы стратегические партнеры" – грузинский депутат о визите в Баку
Цилосани возглавляет парламентскую делегацию, которая совершает визит в Азербайджан, где уже прошли встречи с представителями комитетов Милли Меджлиса
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Тесное стратегическое партнерство Грузии и Азербайджана является основой для активного развития Среднего коридора на фоне современных геополитических вызовов, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани в Баку.
Цилосани возглавляет парламентскую делегацию, которая совершает визит в Азербайджан, где уже прошли встречи с представителями комитетов Милли Меджлиса. Стороны обсудили вопросы углубления партнерского сотрудничества и укрепления парламентской дипломатии между Грузией и Азербайджаном. Также состоялись встречи в Министерстве молодежи и спорта и Министерстве науки и образования Азербайджана.
"Мы, два государства, являемся не только соседями, мы хорошие партнеры и, фактически, стратегические партнеры. Наше хорошее сотрудничество является основой того, что Средний коридор функционирует исправно и очень активно на фоне тех геополитических вызовов, которые еще больше подчеркнули необходимость Среднего коридора", – заявила Цилосани.
Цилосани отметила, что сложившаяся ситуация открыла перед странами новые возможности для развития национальных экономик, а совместное позиционирование на международной арене значительно укрепляет их общие позиции.
В июне 2022 года министры иностранных дел Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о расширении трехстороннего и регионального сотрудничества, а также о развитии потенциала Среднего коридора Восток–Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения Грузии в этот транспортный маршрут.
После этого Грузия стала одним из активных участников развития Среднего коридора, последовательно наращивая свой транзитный потенциал.
Транзитная роль Грузии имеет особое значение для развития экономики страны, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и Европейским союзом. Для усиления этой роли в настоящее время реализуются масштабные проекты по строительству участков автомагистрали Восток–Запад, соединяющей Азию и Европу через территорию Грузии, а также по строительству первого в стране глубоководного порта в Анаклия на западе страны.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов.
В частности, речь идет о проектах стратегического значения для всего региона: железной дороге Баку-Тбилиси-Карс, нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан и Южном газовом коридоре.