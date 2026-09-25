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Неудачный старт в Лиге наций УЕФА - сборная Грузии уступила Северной Ирландии
Неудачный старт в Лиге наций УЕФА - сборная Грузии уступила Северной Ирландии
Sputnik Грузия
Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведет дома — 28 сентября на "Динамо Арене" против Украины 25.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу уступила команде Северной Ирландии в первом матче Лиги наций УЕФА 2026/2027, пропустив гол на девятой добавленной судьей минуте - 0:1. Гости начали матч с высокого прессинга, и команде Вилли Саньоля было очень сложно находить свободные зоны в обороне соперника. Первый действительно опасный момент возник на 38-й минуте после углового в исполнении Кварацхелия, но защитник гостей отбил удар Квернадзе. Первый тайм завершился без забитых голов. Саньоль попытался изменить ход игры, выпустив на поле Чакветадзе, чтобы оживить центр и переведя Кварацхелия на его привычный фланг. Это явно оживило команду. На 64-й минуте у сборной Грузии был отличный шанс открыть счет. За падение Лочошвили арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Кварацхелия пробил с 11-метровой отметки, но вратарь сумел отразить слабый удар капитана. Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведет дома — 28 сентября на "Динамо Арене" против Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
Неудачный старт в Лиге наций УЕФА - сборная Грузии уступила Северной Ирландии
22:10 25.09.2026 (обновлено: 00:37 26.09.2026)
Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведет дома — 28 сентября на "Динамо Арене" против Украины
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу уступила команде Северной Ирландии в первом матче Лиги наций УЕФА 2026/2027, пропустив гол на девятой добавленной судьей минуте - 0:1.
Гости начали матч с высокого прессинга, и команде Вилли Саньоля было очень сложно находить свободные зоны в обороне соперника.
Первый действительно опасный момент возник на 38-й минуте после углового в исполнении Кварацхелия, но защитник гостей отбил удар Квернадзе.
Первый тайм завершился без забитых голов. Саньоль попытался изменить ход игры, выпустив на поле Чакветадзе, чтобы оживить центр и переведя Кварацхелия на его привычный фланг. Это явно оживило команду.
На 64-й минуте у сборной Грузии был отличный шанс открыть счет. За падение Лочошвили арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Кварацхелия пробил с 11-метровой отметки, но вратарь сумел отразить слабый удар капитана.
Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведет дома — 28 сентября на "Динамо Арене" против Украины.