https://sputnik-georgia.ru/20260925/neudachnyy-start-v-lige-natsiy-uefa---sbornaya-gruzii-ustupila-severnoy-irlandii-300814986.html

Неудачный старт в Лиге наций УЕФА - сборная Грузии уступила Северной Ирландии

Неудачный старт в Лиге наций УЕФА - сборная Грузии уступила Северной Ирландии

Sputnik Грузия

Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведет дома — 28 сентября на "Динамо Арене" против Украины 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T22:10+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу уступила команде Северной Ирландии в первом матче Лиги наций УЕФА 2026/2027, пропустив гол на девятой добавленной судьей минуте - 0:1. Гости начали матч с высокого прессинга, и команде Вилли Саньоля было очень сложно находить свободные зоны в обороне соперника. Первый действительно опасный момент возник на 38-й минуте после углового в исполнении Кварацхелия, но защитник гостей отбил удар Квернадзе. Первый тайм завершился без забитых голов. Саньоль попытался изменить ход игры, выпустив на поле Чакветадзе, чтобы оживить центр и переведя Кварацхелия на его привычный фланг. Это явно оживило команду. На 64-й минуте у сборной Грузии был отличный шанс открыть счет. За падение Лочошвили арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Кварацхелия пробил с 11-метровой отметки, но вратарь сумел отразить слабый удар капитана. Следующий матч в Лиге наций сборная Грузии также проведет дома — 28 сентября на "Динамо Арене" против Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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