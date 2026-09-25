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Они превратились в секту – премьер Грузии резко раскритиковал протестующих в Тбилиси

Они превратились в секту – премьер Грузии резко раскритиковал протестующих в Тбилиси

Sputnik Грузия

Власти Грузии отказались выполнять требования протестующих и ужесточили правила проведения акций 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T10:52+0400

2026-09-25T10:52+0400

2026-09-25T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Протестующие в Тбилиси превратились в секту, и их митинги обречены на провал, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста, которые продолжаются по сей день."Группа, которая ежедневно организует митинги с участием 20, 50 или максимум 150 человек, действительно приняла облик секты, и они сами понимают, что их митинги обречены на провал", – сказал Кобахидзе.По его словам, такие протесты дискредитируют сам процесс протеста в Грузии."Когда вы каждый день выходите и каждый день показываете публике, что вас мало, это, естественно, не вписывается ни в какую логику, кроме одной – им дали задание, и их задание, прежде всего, – действовать как секта. Это их неудачный выбор, это их трагический выбор", – отметил Кобахидзе.На данный момент главным требованием протестующих является освобождение задержанных во время митингов лиц.Власти Грузии требования протестующих выполнять отказались и ужесточили правила проведения акций, среди которых – запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, увеличение штрафов и уголовных сроков за нарушение этих правил.Между тем протестующие продолжают получать разрешения на проведение акций протеста от МВД Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе