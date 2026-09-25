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Параспортсмены Грузии добиваются успехов на международной арене – президент
Параспортсмены Грузии добиваются успехов на международной арене – президент
Sputnik Грузия
На встрече были отмечены успехи грузинских параатлетов на международной арене, включая девять медалей, завоеванных на Паралимпиаде в Париже 25.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-25T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Вопрос развития параспорта и расширение его возможностей обсудил президент Грузии Михаил Кавелашвили с президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсом и президентом Международной ассоциации слепых спортсменов (МСА) Ильгаром Рахимовым, сообщает администрация президента. По данным администрации, на встрече обсуждались развитие паралимпийского движения в Грузии, государственная политика по развитию параспорта и возможности углубления сотрудничества с международными организациями. На встрече были отмечены успехи грузинских параатлетов на международной арене, включая девять медалей, завоеванных на Паралимпиаде в Париже, и первое участие Грузии в зимних Паралимпийских играх 2026 года. Также обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры и план строительства многофункционального спортивного комплекса в Тбилиси, соответствующего стандартам универсального дизайна. Михаил Кавелашвили подчеркнул, что защита прав лиц с ОВЗ и содействие полной реализации их потенциала являются приоритетом для государства. По словам президента, наряду с развитием спорта, важно устранить физические и социальные барьеры и обеспечить равный доступ к образованию, трудоустройству и общественной жизни. Президент Грузии также выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с Международным паралимпийским комитетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, спорт, новости, михаил кавелашвили, паралимпийские игры
грузия, спорт, новости, михаил кавелашвили, паралимпийские игры
Параспортсмены Грузии добиваются успехов на международной арене – президент
На встрече были отмечены успехи грузинских параатлетов на международной арене, включая девять медалей, завоеванных на Паралимпиаде в Париже
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Вопрос развития параспорта и расширение его возможностей обсудил президент Грузии Михаил Кавелашвили с президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсом и президентом Международной ассоциации слепых спортсменов (МСА) Ильгаром Рахимовым, сообщает администрация президента.
По данным администрации, на встрече обсуждались развитие паралимпийского движения в Грузии, государственная политика по развитию параспорта и возможности углубления сотрудничества с международными организациями.
Президент Грузии обратил внимание на прогресс грузинского паралимпийского движения в последние годы. По его словам, если до 2012 года в Грузии развивались два вида паралимпийского спорта и в стране было всего три параатлета, то сегодня более 300 спортсменов участвуют в 15 видах параспорта.
На встрече были отмечены успехи грузинских параатлетов на международной арене, включая девять медалей, завоеванных на Паралимпиаде в Париже, и первое участие Грузии в зимних Паралимпийских играх 2026 года.
Также обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры и план строительства многофункционального спортивного комплекса в Тбилиси, соответствующего стандартам универсального дизайна.
Михаил Кавелашвили подчеркнул, что защита прав лиц с ОВЗ и содействие полной реализации их потенциала являются приоритетом для государства. По словам президента, наряду с развитием спорта, важно устранить физические и социальные барьеры и обеспечить равный доступ к образованию, трудоустройству и общественной жизни.
Президент Грузии также выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с Международным паралимпийским комитетом.