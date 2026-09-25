https://sputnik-georgia.ru/20260925/parasportsmeny-gruzii-dobivayutsya-uspekhov-na-mezhdunarodnoy-arene--prezident-300807234.html

Параспортсмены Грузии добиваются успехов на международной арене – президент

Параспортсмены Грузии добиваются успехов на международной арене – президент

Sputnik Грузия

На встрече были отмечены успехи грузинских параатлетов на международной арене, включая девять медалей, завоеванных на Паралимпиаде в Париже 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T17:57+0400

2026-09-25T17:57+0400

2026-09-25T17:57+0400

грузия

спорт

новости

михаил кавелашвили

паралимпийские игры

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Вопрос развития параспорта и расширение его возможностей обсудил президент Грузии Михаил Кавелашвили с президентом Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонсом и президентом Международной ассоциации слепых спортсменов (МСА) Ильгаром Рахимовым, сообщает администрация президента. По данным администрации, на встрече обсуждались развитие паралимпийского движения в Грузии, государственная политика по развитию параспорта и возможности углубления сотрудничества с международными организациями. На встрече были отмечены успехи грузинских параатлетов на международной арене, включая девять медалей, завоеванных на Паралимпиаде в Париже, и первое участие Грузии в зимних Паралимпийских играх 2026 года. Также обсуждалось развитие спортивной инфраструктуры и план строительства многофункционального спортивного комплекса в Тбилиси, соответствующего стандартам универсального дизайна. Михаил Кавелашвили подчеркнул, что защита прав лиц с ОВЗ и содействие полной реализации их потенциала являются приоритетом для государства. По словам президента, наряду с развитием спорта, важно устранить физические и социальные барьеры и обеспечить равный доступ к образованию, трудоустройству и общественной жизни. Президент Грузии также выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества с Международным паралимпийским комитетом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, спорт, новости, михаил кавелашвили, паралимпийские игры