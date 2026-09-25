https://sputnik-georgia.ru/20260925/peskov-rossiya-tschatelno-otslezhivaet-peredachu-zapadnogo-oruzhiya-kievu-300813337.html

Песков: Россия тщательно отслеживает передачу западного оружия Киеву

Песков: Россия тщательно отслеживает передачу западного оружия Киеву

Sputnik Грузия

Москва неоднократно подчеркивала, что поставки Украине вооружений только мешают урегулированию конфликта 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T19:26+0400

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россия

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нато

обострение ситуации вокруг украины

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Россия тщательно наблюдает за тем, какие страны передают Киеву вооружения, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он отметил, что информация о поставках вооружения тщательно учитывается.Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре сообщил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство ракет Patriot. Однако позже он уточнил, что окончательное решение еще не принято, и о ракетах какого поколения идет речь, он тоже не сказал.Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь лишь негативный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, политика, в мире, украина, киев, москва, дмитрий песков, дональд трамп, нато, обострение ситуации вокруг украины