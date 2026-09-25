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Премьер Грузии в ООН: развитие Среднего коридора как глобальный приоритет

Премьер Грузии в ООН: развитие Среднего коридора как глобальный приоритет

Sputnik Грузия

По словам премьер-министра, Средний коридор должен превратить транспортное положение Грузии между Европой и Азией в источник новых экономических возможностей... 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Стабильный экономический рост Грузии позволяет запускать амбициозные международные проекты, а развитие Среднего коридора способно трансформировать дух партнерства в ощутимые экономические выгоды при условии сотрудничества на принципах суверенного равенства, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, выступая на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.В своей речи на ГА ООН глава правительства позиционировал Грузию как неотъемлемое связующее звено между Европой и Центральной Азией в рамках развития Среднего коридора, подчеркнув, что достижение общих целей региональной стабильности и процветания невозможно без долгосрочного международного сотрудничества.По его словам, Грузия занимает стратегическое положение на Южном Кавказе и имеет прямой выход к Черному морю, что делает ее ключевым связующим звеном между Центральной Азией и Европой в рамках Среднего коридора.Как отметил премьер, благодаря развитой инфраструктуре страна открывает глобальные цепочки поставок для государств, не имеющих выхода к морю, способствуя росту международной торговли и инвестиций."Благодаря соглашениям о свободной торговле мы создали сеть, которая обеспечивает доступ к рынку, состоящему примерно из 2,3 миллиарда потребителей", – сказал он.В своем выступлении премьер рассказал о планах Грузии направить 7 миллиардов долларов на развитие транспортной инфраструктуры. Эти масштабные инвестиции пойдут на модернизацию железнодорожной сети, развитие глубоководного порта Анаклия, строительство нового международного аэропорта в Тбилиси и расширение сети автомагистралей.Также, по словам главы правительства Грузии, физическая и цифровая взаимосвязанность представляют собой два компонента одной и той же стратегической повестки дня."Благодаря Черноморскому подводному волоконно-оптическому кабелю и инфраструктуре данных нового поколения Грузия стремится к укреплению безопасных, устойчивых и диверсифицированных цифровых связей между Европой и Азией. Эти амбициозные планы опираются на сильные экономические показатели Грузии", – заявил Кобахидзе.Успехи ГрузииПремьер отметил, что за последние пять лет экономика Грузии росла в среднем на 9,3% в год, а за первые семь месяцев 2026 года рост составил 7,9%. Также он сообщил о прогнозе МВФ, согласно которому в среднесрочной перспективе страна сохранит один из самых высоких показателей роста в регионе и Европе (в среднем 5,4%). Благодаря такой динамике Грузия активно создает инновационную и благоприятную бизнес-среду для развития местных и иностранных компаний.В своем выступлении Кобахидзе заявил, что, несмотря на неопределенную ситуацию в мире, соотношение прямых иностранных инвестиций к ВВП в Грузии является одним из самых высоких среди аналогичных стран и в 2021-2025 годах в среднем превышало 6% ВВП."Это свидетельствует о доверии инвесторов к потенциалу роста страны. Перспективы притока прямых иностранных инвестиций в Грузию также подкрепляются началом крупных и многолетних инвестиционных проектов в различных сферах, таких как транспорт и логистика, энергетическая инфраструктура, туризм и недвижимость", – сказал он.По его словам, истинным мерилом успеха является то, как все это улучшает жизнь людей."Мы уже видим, что эти результаты отражены в конкретных и измеримых показателях, свидетельствующих об улучшении ситуации в Грузии, например: уровень бедности сократился в три раза и составляет 7,1% по сравнению с 21,3% в 2020 году", – заявил Кобахидзе.Это достижение, по словам премьера, — лишь часть масштабных преобразований, к которым стремится Грузия. В ближайшие пять лет ключевыми приоритетами станут сокращение разрыва между городом и селом, развитие потенциала регионов и обеспечение того, чтобы блага от экономического роста были доступны каждому гражданину.По его словам, эти приоритеты полностью отвечают обязательствам Грузии по Целям устойчивого развития ООН на 2026-2030 годы. В ближайшее десятилетие страна амбициозно планирует перейти в категорию экономик с высоким уровнем дохода. Для этого власти сделают ставку на диверсификацию, развитие экономики знаний и рост всеобщего благосостояния.В завершение выступления Кобахидзе подчеркнул, что долгосрочное партнерство строится исключительно на диалоге, а не на давлении или принуждении."Грузия готова конструктивно сотрудничать с международными партнерами и вносить активный вклад в этот процесс. Мы твердо поддерживаем реформы, благодаря которым эта организация сможет работать лучше и станет еще более ориентированной на результат. Именно сделанный сегодня выбор определяет, какой мир мы оставим нашим будущим поколениям", – сказал Кобахидзе.Премьер призвал приложить все усилия, чтобы передать потомкам более безопасный, сплоченный и спокойный мир.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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