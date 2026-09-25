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Пропускной пункт на границе Грузии и России возобновил работу – граница открыта

Пропускной пункт на границе Грузии и России возобновил работу – граница открыта

Sputnik Грузия

Движение транспорта через границу возобновилось в обоих направлениях после отмены предупреждения о природной угрозе 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T12:00+0400

2026-09-25T12:00+0400

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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Пропускной пункт "Дариали" на границе Грузии и России вернулся к обычному режиму работы после снятия угрозы разлива реки, сообщает МВД Грузии.Сотрудники погранично-пропускного пункта "Дариали" на грузино-российской границе были рано утром эвакуированы из-за предупреждения о возможности природной катастрофы. Эвакуация была вызвана установленной на ледниках Девдораки системой раннего предупреждения, которая зафиксировала повышение воды в реках.В данный момент угроза снята, и движение транспорта возобновилось в обычном режиме.Как сообщает Служба доходов Минфина Грузии, ввоз и вывоз товаров через таможенную границу Грузии, а также осуществление таможенного контроля в отношении физических лиц, пересекающих государственную границу через упомянутый таможенный пункт, осуществляются беспрепятственно в обоих направлениях.Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги – Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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