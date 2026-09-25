https://sputnik-georgia.ru/20260925/rtveli-2026-voshel-v-pikovuyu-fazu-v-kakheti-pererabotano-do-48-tysyach-tonn-vinograda-300794759.html
Ртвели-2026 вошел в пиковую фазу: в Кахети переработано до 48 тысяч тонн винограда
Ртвели-2026 вошел в пиковую фазу: в Кахети переработано до 48 тысяч тонн винограда
Sputnik Грузия
На данном этапе в координационном штабе ртвели зарегистрировано до 500 винодельческих компаний 25.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-25T13:53+0400
2026-09-25T13:53+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Ртвели в Кахети находится в пиковой фазе, к этому времени в масштабах региона переработано до 48 тысяч тонн винограда, сообщил Минсельхоз Грузии. Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Раче, на родине легендарной "хванчкары". По информации ведомства, из переработанного к 24 сентября винограда 34,5 тысячи тонн составляет высококондиционный виноград. Государственное предприятие "Компания по управлению урожаем" принимает виноград от фермеров на 21 локации в различных муниципалитетах Кахети. По информации Агентства вина, активно проявляет себя и частный сектор виноделия. На данном этапе в координационном штабе ртвели зарегистрировано до 500 винодельческих компаний, которые будут подключаться к процессу сбора и переработки винограда поэтапно. В целях организованного проведения ртвели и полной реализации урожая, по решению правительства Грузии, в случае избыточного урожая каждый виноградарь получит возможность сдать свой виноград. С этой целью ООО "Компания по управлению урожаем" будет принимать выращенный в Кахети виноград у физических лиц в соответствии с установленными условиями.Цена кондиционного "саперави", сахаристость которого составляет не менее 20%, определена в размере 1,50 лари за 1 кг. Цена на "саперави" с сахаристостью от 16% до 20% составит 1,00 лари, а с сахаристостью менее 16% – 0,50 лари. В случае "ркацители" и других винных сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена винограда с сахаристостью не менее 19% составит 1,30 лари, от 16% до 19% – 0,90 лари, а в случае сахаристости менее 16% – 0,50 лари. В ходе сбора урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145,7 тысячи тонн винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, кахети, ртвели архив, вино и виноделие грузии, вино "киндзмараули"
грузия, новости, экономика, кахети, ртвели архив, вино и виноделие грузии, вино "киндзмараули"
Ртвели-2026 вошел в пиковую фазу: в Кахети переработано до 48 тысяч тонн винограда
На данном этапе в координационном штабе ртвели зарегистрировано до 500 винодельческих компаний
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Ртвели в Кахети находится в пиковой фазе, к этому времени в масштабах региона переработано до 48 тысяч тонн винограда, сообщил Минсельхоз Грузии.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Раче, на родине легендарной "хванчкары".
По информации ведомства, из переработанного к 24 сентября винограда 34,5 тысячи тонн составляет высококондиционный виноград.
Из переработанного винограда 29 тысяч тонн составляет "саперави", 12,4 тысячи тонн – "ркацители", а остальное – виноград других сортов.
Государственное предприятие "Компания по управлению урожаем" принимает виноград от фермеров на 21 локации в различных муниципалитетах Кахети.
По информации Агентства вина, активно проявляет себя и частный сектор виноделия. На данном этапе в координационном штабе ртвели зарегистрировано до 500 винодельческих компаний, которые будут подключаться к процессу сбора и переработки винограда поэтапно.
В целях организованного проведения ртвели и полной реализации урожая, по решению правительства Грузии, в случае избыточного урожая каждый виноградарь получит возможность сдать свой виноград. С этой целью ООО "Компания по управлению урожаем" будет принимать выращенный в Кахети виноград у физических лиц в соответствии с установленными условиями.
Цена кондиционного "саперави", сахаристость которого составляет не менее 20%, определена в размере 1,50 лари за 1 кг. Цена на "саперави" с сахаристостью от 16% до 20% составит 1,00 лари, а с сахаристостью менее 16% – 0,50 лари.
В случае "ркацители" и других винных сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена винограда с сахаристостью не менее 19% составит 1,30 лари, от 16% до 19% – 0,90 лари, а в случае сахаристости менее 16% – 0,50 лари.
В ходе сбора урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145,7 тысячи тонн винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари.