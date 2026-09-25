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Ртвели в Грузии под давлением погоды и цен - видео

Ртвели в Грузии под давлением погоды и цен - видео

Sputnik Грузия

Ртвели, сезон сбора урожая винограда в Грузии, в самом разгаре. Традиционно раньше всего урожай начали собирать в регионе Кахети. 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T16:12+0400

2026-09-25T16:12+0400

2026-09-25T16:12+0400

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В этом году винограда ожидается особенно много – около 320 тысяч тонн. Но погода внесла свои коррективы. Из-за обильных дождей виноград в ряде районов медленнее набирал сахаристость, поэтому ртвели начался позже обычного.Возникли и споры вокруг закупочных цен. Власти были вынуждены скорректировать требования к сахаристости и повысить цены, по которым государственная компания принимает часть урожая. При рекордных объемах одна из главных задач государства – не допустить, чтобы излишки винограда остались непроданными.

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