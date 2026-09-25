https://sputnik-georgia.ru/20260925/schitaete-li-vy-iskusstvennyy-intellekt-ugrozoy-dlya-vashey-professionalnoy-karery-300805153.html
Считаете ли вы искусственный интеллект угрозой для вашей профессиональной карьеры?
Считаете ли вы искусственный интеллект угрозой для вашей профессиональной карьеры?
Sputnik Грузия
25.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-25T12:59+0400
2026-09-25T12:59+0400
2026-09-25T12:59+0400
новости
общество
грузия
опрос
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
опрос на сайте
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0b/296594129_0:0:1090:614_1920x0_80_0_0_d79939e5f0f6d9ed0d36508210423e71.jpg
2026
Новости
ru_GEhttps://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0b/296594129_29:0:1005:732_1920x0_80_0_0_ea413a7c3288fc04e98d643f223969f5.jpg
Sputnik Грузия
новости, общество, грузия, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
новости, общество, грузия, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Считаете ли вы искусственный интеллект угрозой для вашей профессиональной карьеры?
© Сollage by RIA NovostiИзображение сгенерировано ИИ
© Сollage by RIA Novosti
Подписаться