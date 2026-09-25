https://sputnik-georgia.ru/20260925/sgb-gruzii-zaderzhala-dvukh-grazhdanin-za-chlenstvo-v-terroristicheskoy-organizatsii-300801617.html

СГБ Грузии задержала двух граждан за членство в террористической организации

СГБ Грузии задержала двух граждан за членство в террористической организации

Sputnik Грузия

Во время обысков у задержанных изъяли гранату, патроны, капсульные детонаторы и рукописный текст клятвы 25.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-25T14:54+0400

2026-09-25T14:54+0400

2026-09-25T15:03+0400

происшествия

новости

грузия

гардабани

карели

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/06/277402288_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d7b73480a7b19ecb5cb4359c3e651730.jpg

ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сотрудники контртеррористического центра СГБ Грузии задержали двух граждан Грузии в районах Гардабани и Карели за вступление в террористическую организацию и помощь ей, говорится в сообщении ведомства.По данным СГБ Грузии, задержанные вступили в террористическую организацию "Исламское государство"* и дали клятву верности лидеру организации.Во время обыска домов задержанных были изъяты рукописный текст клятвы, печать, патроны, граната, капсульные детонаторы и носители электронной информации.Задержанным грозит от 10 до 17 лет лишения свободы за членство в террористической организации и помощь в террористической деятельности.* Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

гардабани

карели

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, гардабани, карели, сгб