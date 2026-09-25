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СГБ Грузии задержала двух граждан за членство в террористической организации
СГБ Грузии задержала двух граждан за членство в террористической организации
Sputnik Грузия
Во время обысков у задержанных изъяли гранату, патроны, капсульные детонаторы и рукописный текст клятвы 25.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-25T14:54+0400
2026-09-25T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сотрудники контртеррористического центра СГБ Грузии задержали двух граждан Грузии в районах Гардабани и Карели за вступление в террористическую организацию и помощь ей, говорится в сообщении ведомства.По данным СГБ Грузии, задержанные вступили в террористическую организацию "Исламское государство"* и дали клятву верности лидеру организации.Во время обыска домов задержанных были изъяты рукописный текст клятвы, печать, патроны, граната, капсульные детонаторы и носители электронной информации.Задержанным грозит от 10 до 17 лет лишения свободы за членство в террористической организации и помощь в террористической деятельности.* Запрещенная в России террористическая группировка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, гардабани, карели, сгб
происшествия, новости, грузия, гардабани, карели, сгб
СГБ Грузии задержала двух граждан за членство в террористической организации
14:54 25.09.2026 (обновлено: 15:03 25.09.2026)
Во время обысков у задержанных изъяли гранату, патроны, капсульные детонаторы и рукописный текст клятвы
ТБИЛИСИ, 25 сен — Sputnik. Сотрудники контртеррористического центра СГБ Грузии задержали двух граждан Грузии в районах Гардабани и Карели за вступление в террористическую организацию и помощь ей, говорится в сообщении ведомства.
По данным СГБ Грузии, задержанные вступили в террористическую организацию "Исламское государство"* и дали клятву верности лидеру организации.
Во время обыска домов задержанных были изъяты рукописный текст клятвы, печать, патроны, граната, капсульные детонаторы и носители электронной информации.
Задержанным грозит от 10 до 17 лет лишения свободы за членство в террористической организации и помощь в террористической деятельности.
* Запрещенная в России террористическая группировка.