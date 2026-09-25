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SputnikPro: новый взгляд на мультимедиа
SputnikPro: новый взгляд на мультимедиа
Sputnik Грузия
Участники прошли серию мастер-классов и лекций, посвященных современным медиатехнологиям, работе с аудиторией и новым инструментам создания контента 25.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-25T16:38+0400
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О своих впечатлениях от программы, о наиболее полезных лекциях и о том, как полученные знания помогут в развитии собственного медиапроекта и в работе с грузинской аудиторией, рассказал участник SputnikPro из Грузии, фотограф и видеооператор Михаил Руденко."Это моя первая поездка в Россию, в Москву. Были большие ожидания узнать что-то новое и интересное, потому что для меня как фотографа очень полезно знать, как развиваются современные тренды и технологии мультимедиа. Очень понравилась лекция про серую зону ИИ и авторские права, потому что у меня было очень много вопросов по этой теме", – поделился Руденко.
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мультимедиа, видео, россия, грузия, москва, sputnikpro, видео
мультимедиа, видео, россия, грузия, москва, sputnikpro, видео
SputnikPro: новый взгляд на мультимедиа
Лонгрид
Участники прошли серию мастер-классов и лекций, посвященных современным медиатехнологиям, работе с аудиторией и новым инструментам создания контента
О своих впечатлениях от программы, о наиболее полезных лекциях и о том, как полученные знания помогут в развитии собственного медиапроекта и в работе с грузинской аудиторией, рассказал участник SputnikPro из Грузии, фотограф и видеооператор Михаил Руденко.
"Это моя первая поездка в Россию, в Москву. Были большие ожидания узнать что-то новое и интересное, потому что для меня как фотографа очень полезно знать, как развиваются современные тренды и технологии мультимедиа. Очень понравилась лекция про серую зону ИИ и авторские права, потому что у меня было очень много вопросов по этой теме", – поделился Руденко.